Şimşek ve Çetinkaya yabancı yatırımcılarla görüşecek

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ekonomi zirvesinin ardından, ekonomi bürokratları bir araya gelmiş ve ardından Londra’ya gitmişlerdi.

Bu ziyaretin ardından yeni bir gelişme daha yaşandı ve Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın gelecek hafta İstanbul ve Londra'da finans kuruluşları temsilcileri ve yatırımcılarla bir araya geleceği duyuruldu.

Şimşek ve Çetinkaya, İstanbul'da 28 Mayıs Pazartesi günü finans kuruluşları temsilcileri ve yatırımcılarla görüşecek.

Daha sonra İngiltere'ye hareket edecek olan Şimşek ve Çetinkaya, 29 Mayıs Salı günü Londra'da yabancı fon yöneticileri ve iş adamlarıyla buluşacak.