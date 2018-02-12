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Şimşek: Yatırım maliyetleri azaltılacak

Başbakan Yardımcısı Şimşek, önümüzdeki dönem özellikle cari açığı düşürmeye yönelik yatırımları destekleyeceklerini belirterek, "Prosedürleri, maliyetleri azaltacağız çünkü Türkiye'nin yatırımlara ihtiyacı var" diye konuştu.

Şimşek: Yatırım maliyetleri azaltılacak
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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İslam Kalkınma Bankası Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Fonu Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Şimşek burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yatırımlara ihtiyacı olduğunu söyledi ve bu nedenle prosedürleri, maliyetleri azaltacaklarını ifade etti.

"Özellikle cari açığı düşürmeye yönelik yatırımları daha çok destekleyeceğiz" şeklinde konuşan Şimşek, "Önümüzdeki dönemde altyapı yatırımları, Ar-Ge ve inovasyon ile beşeri sermaye bizim öncelikli alanlarımızdır, kaynaklarımızı, çabamızı buraya yoğunlaştıracağız" dedi. 

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