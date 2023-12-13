Şimşek'ten iş dünyasına çağrı: Elinizi taşın altına koyun biz sizi destekleyeceğiz

Güneş DOĞDU SOYLU

Gaziantep Sanayi Odası tarafından düzenlenen "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni"nde konuşan Hazine ve maliye Bakanı Mehmet Şimşek, üretim ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyüme için reel sektörü desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

"Ekonomide önceliklerimiz var” diyen Şimşek, “Yatırım olursa istihdam olur, üretim olur. Yatırımın, istihdama, ihracata dönüşmesini istiyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza dedik ki, 'Siz hangi ürünlerin üretilmesi gerektiğini bize söyleyin'. 'Biz 281 ürünün üretilmesini öncelikli olarak istiyoruz' dediler. Yüksek teknoloji, Türkiye'nin dış ticaret açığını azaltacak. Bu 281 ürünü, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi ile önceleyeceğiz. Başvurular 20 Aralık'ta başlıyor.

O ürünlerinden birini 'ben üretebiliyorum' diyebiliyorsanız, 300 milyar lira kaynak vereceğiz. 10 yıl vadeli olacak, bankaların yapamadığını yapmaya çalışıyoruz. Faiz oranı da piyasa faizlerinin üçte biri olacak. Elinizi taşın altına koyun, yatırım yapın, biz sizi destekleyelim. 1 milyar lira üstü projeleri de destekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

“Odağımızda tek haneli enflasyon var”

Uyguladıkları programın odağında enflasyonu düşürmenin yer aldığını anımsatan Şimşek, “Çünkü bu programın ana amacı enflasyonu tek haneye indirmek. Dünya normlarına, kurala dayalı şekilde enflasyonu tek haneye düşüreceğiz.

Bunu yapmak için para politikasında normalleşme süreci, seçici kredi sıkılaşması, özellikle kaynakları, kredileri tüketim yerine ihracata, üretime yöneltmek, amaçlarımız arasında. Para politikası gecikmeli çalışıyor. Enflasyon gecikmeli de olsa doğru politikalara tepki verecek. Enflasyon bu ülkede inecek” dedi. Düşen cari açık ve artan sermaye girişleriyle Türkiye’nin brüt döviz rezervlerinin mayıs ayına göre 42 milyar dolar yükseldiğini belirten Şimşek, "Bakanlık olarak kamu harcamalarını rasyonelleştirmemiz lazım. Geçen 'vergiyi tabana yayacağız' dedim, yanlış anlaşıldık.

Bizim derdimiz vergi vermeyen, kayıt dışında olanlar. Onları sistemin içerisine almak. Yani vergiyi tabana yaymak demek, kayıt dışılıkla mücadele etmektir. Biz vergi reformlarıyla, ödemeyenlerin üzerine gideceğiz. Vergide adaletini iyileştirmemiz lazım" diye konuştu.

Yeşil dönüşümün öncüsü olacak

Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni’nin temasının ve içeriğinin önemli olduğuna dikkati çeken Şimşek, “Bu noktada Gaziantep Sanayi Odası’nın bu vizyonunu uygulamaya geçirmemiz lazım. Dijitalleşme ve yapay zekâ kullanımı ile dünya hızlı bir dönüşümün içinde. Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilen ülkeler verimlilik artışı ile büyüme potansiyelini artıracaktır. Gaziantep birçok alanda olduğu gibi yeşil ve dijital dönüşümün yeni adresi ve öncüsü olacaktır” dedi.

Törende konuşan GSO Yönetim Kurulu Başkan Adnan Ünverdi de Gaziantep’in müteşebbis ruh ve girişimciliği ile sanayi alanında sürekli bir büyüme kaydettiğini ifade etti. Ünverdi, “Tüm güçlüklere rağmen bugün de Gaziantep başarıyla yoluna devam etmektedir. Gelinen noktada; bin 500 işletmesi ve 250 bin çalışanıyla Türkiye’nin en büyük ve en fazla istihdama sahip Organize Sanayi Bölgesi Gaziantep’tedir. Mevcut ve yeni kurulacak OSB’ler ile bu sayı 12’ye çıkacak.

Kent genelinde 5 bin 200’ün üzerinde imalatçı firmamız bulunurken, 160 alanda binlerce çeşit üretim yapıyoruz. 2022 yılında 10.5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Deprem felaketine rağmen bu yılın ilk 11 ayında 9 milyar 152 milyon 623 bin dolarlık ihracata ulaştık ve bu yılsonunda ihracatımızın 10 milyar doların üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz” diye konuştu.

2022 yılında “Yeşil Gelecek” temasıyla hız verdikleri çalışmalarının temeline çevreye duyarlı üretim ve yüksek teknolojiyi koyduklarını vurgulayan Ünverdi, “Paris İklim Anlaşması’na taraf olan ülkemizin taahhütlerini yerine getirebilmesi ve dünya ticareti için dönüm noktası olacak olan AB Yeşil Mutabakat Kriterleri’ne işletmelerimizi hazırlıyoruz. 2026 yılında uygulamaya başlanması hedeflenen sınırda karbon düzenlemesinde zaman daralıyor. Tüm sektörlerimizin yeşil üretim kriterlerine hazır olması gerekiyor” dedi.

Gaziantep’in Yıldızlarına Ödül

Gaziantep Sanayi Odası tarafından düzenlenen "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni"nde, İSO ilk 500 içerisinde yer alan 26 şirkete, İSO İkinci 500 içerisinde yer alan 32 şirkete ödül verildi. Asırlık firmalar kategorisinde ödül alan şirketler ise şu şekilde;

1- Güllüoğlu Baklava Elmacı Pazarı

2-Güllüoğlu Baklavaları

3-Ömer Güllü-Baklavacı Güllüoğlu

4-İmam Çağdaş

5-SANKO Holding

6-Cemil Direkçi Oğulları Kerestecilik

7-Başak Traktör Tarım Ziraat Ve İş Makinaları

8-Metanet Un ve İrmik Fabrikası-Mizyal Karabiber Nacaroğlu

9 -Bükteks Tekstil İplik Büküm ve Çözgü 10Karakoyunlu Un Fabrikası

Düzenlemeler etkili oldu, kiralarda gerileme başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamada, kira bedellerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemenin konut arzını artırdığını belirten Şimşek, şunları kaydetti "Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı. Özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı. 2024'te konut arzı daha da artacak. Kira fiyatlarının azalması, enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte."