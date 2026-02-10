Şimşek’ten sanayi üretimi mesajı: Küresel değer zincirindeki konumumuz daha da güçlenecek
Sanayi üretimi aralıkta aylık artış kaydederken yıllık düşüşe rağmen 2025 genelinde büyümesini sürdürdü. Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yüksek teknolojili üretim, sermaye malları ve enerji alanlarındaki güçlü artışın Türkiye'nin küresel değer zincirlerindeki konumunu pekiştirdiğini vurguladı.
Sanayi üretim endeksi, Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 1,2 artarken yıllık bazda yüzde 2,1 azalış gösterdi.
Son verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Katma değerli üretimi ve potansiyel büyümeyi güçlendiren, enerjide dışa bağımlılığı azaltan politikalarımızın sonuçlarını almaya devam ediyoruz" dedi.
'Küresel değer zincirlerindeki konumumuz daha da güçlenecek'
2025 yılında sanayi üretiminde yıllık yüzde 2,6 artış gerçekleştiğine dikkat çeken Bakan Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Üretimimiz yüksek teknolojili ürünlerde yüzde 11,4, sermaye mallarında yüzde 8,5, ham petrol ve doğalgaz çıkarımında yüzde 25,6 arttı.
Katma değeri, yatırımı ve verimliliği önceliklendiren politikalarımızla ülkemizin küresel değer zincirlerindeki konumunu daha da güçlendirmeye devam edeceğiz."
Katma değerli üretimi ve potansiyel büyümeyi güçlendiren, enerjide dışa bağımlılığı azaltan politikalarımızın sonuçlarını almaya devam ediyoruz.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) February 10, 2026
2025 yılında sanayi üretiminde yıllık yüzde 2,6 artış gerçekleşti. Üretimimiz yüksek teknolojili ürünlerde yüzde 11,4, sermaye… pic.twitter.com/MRumYSZ79K