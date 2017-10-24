"Sınavda hep 100 alan inovasyon yapamaz"

24 Ekim 2017

SİBEL SANCAKLI

İSTANBUL - Draper Üniversitesi’nin kurucusu ödüllü girişimci Tim Draper, başarılı bir girişimcinin bu uzun yolda defalarca yönünü kaybedebileceğini belirterek, "Okullarda çocuklarımıza hata yapmamayı öğretiyoruz. Bir sınavdan 100 puan almak, hiç hata yapmamak anlamına geliyor. Hata yapmadan inovasyon yapmanız mümkün değildir" dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi de Türkiye'nin 2023 hedefl erine inovasyon olmadan ulaşmanın mümkün olmadığını söyledi.

Avrasya bölgesinin önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen 'Startup İstanbul'un bu yıl 5'incisi düzenlendi. 145 ülkeden 21 bin başvuru arasından seçilen 100 girişim sahibi, sunumlarıyla projelerini anlattı. 50’nin üzerinde konuşmacı ve 500 yatırımcının bir araya geldiği Startup İstanbul 2017 etkinliğinde, ABD, Avrupa, Asya ve Afrika'dan gelen internet vizyonerleri, girişimcilik ekosistemine dahil birçok konuda birikimlerini paylaştı. Etkinlikte kürsüye çıkan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2023 yılında Türkiye’nin dünya ticaretindeki payını yüzde 1,5’e çıkarmayı ve dünyanın ilk 10 ekonomi arasında yer almasını hedeflediklerini belirterek, bu amaca inovasyon olmadan ulaşmanın mümkün olmadığını ifade etti. Büyükekşi, “2015’te Sapanca’da düzenlediğimiz çalıştayda önemli hedefl er belirledik, Türkiye ve İstanbul’u bölgede lider bir girişimcilik merkezi haline getirmek istiyoruz. Bunun yanında ihracatımızın yüzde 20’sinin start-up şirketler tarafından yapılmasını istiyoruz” dedi. Büyükekşi, TİM’in 5 senedir düzenlediği 'Türkiye İnovasyon Haftası' etkinliğinin kapsamını genişleterek 'Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası' haline getirdiklerini söyledi ve Türk girişimcileri küresel arenaya taşımayı hedefl ediklerini ekledi.

'Tek yapmanız gereken denemeye devam etmek'

Draper Üniversitesi’nin kurucusu ödüllü girişimci Tim Draper de konuşmasında başarılı bir girişimcinin bu uzun yolda defalarca yönünü kaybedebileceğini vurguladı. Draper, sözlerine şöyle devam etti: “2008 krizinde toplumca bir şeyleri yanlış yaptığımızı fark ettik. Okullarda çocuklarımıza hata yapmamayı öğretiyoruz. Bir sınavdan 100 puan almak, hiç hata yapmamak anlamına geliyor. Öncelikle bunu değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü hata yapmadan inovasyon yapmanız mümkün değildir. Tek yapmanız gereken denemeye devam etmektir. Yakaladığınız vizyonu takip etmeli, kendinizi ve işinizi sürekli geliştirmelisiniz."