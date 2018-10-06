Sınır kapılarında kilometrelerce kuyruk

06 Ekim 2018

İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan TIR sürücüleri, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu.

Hafta başında teslim adreslerinde olmak isteyen TIR'ların yoğunluğuna Bulgaristan tarafı cevap veremeyince Kapıkule'de yaklaşık 500, Hamzabeyli'de ise 80 kadar TIR, çıkış için beklemeye başladı.

Kapıkule'den çıkış yapmayı bekleyen TIR şoförü Kazım Ekşikara, yaptığı açıklamada, dün akşam 19.00'da sıraya girdiğini söyledi.

Edirne'ye geldikten sonra gümrüğü terketmelerinin neredeyse 2 günlerini aldığını ifade eden Ekşikara, "Dün sıraya girdiğimizde 14 kilometre kuyruk vardı. Bugün akşam 19.00 gibi gümrüğe gireriz. Yaklaşık 24 saat uyumadan gümrüğe girmiş olacağız. İçeride de 11-12 saat sonra sahadan çıkmamız sürüyor. Yani Türkiye'den Avrupa'ya geçmemiz 2 gün sürüyor. Uykusuzluk çekiyoruz." dedi.

Hem Türk hem de Bulgar gümrüğünün daha seri çalışması gerektiğine vurgu yapan Ekşikara, "Kapılardaki işlemlerin serileşmesini, hızlanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Polonya ve Almanya'ya yük taşıyan Akif Demirel de hafta sonları kuyruğun bazen 25 kilometreyi bulduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Yollarda lavabo yok, ihtiyaçlarımızı göremiyoruz. Ekmek alacağımız, market alışverişi yapacağımız bir yer yok. Oturup bir yerde çay, kahve içme gibi bir lüksümüz yok. Yemeğimizi, çayımızı, kahvemizi burada yapıyoruz. TIR bizim evimiz olmuş.

Dozvola sahasını büyütebilirler, orayı bin araçlık yapabilirler. Hafta sonu bütün şoförlerin sorunu uykusuzluk ve ihtiyaçlarını karşılayamamak. 30 kilometrelik bu güzergahta bir tane çöp kovası bulamazsınız. Kapıya 2 kilometre kala yakıt istasyonları var oranın sağında solunda oluyor ama bunlar da yetersiz. Otobana kadar çöp kutusu yok. İnsanlar çöplerini biriktiriyor ama atacak yer bulamıyorlar."

Demirel, mazot sırasının da TIR şoförlerinin sınır kapısında bekleme süresini uzattığını kaydetti.