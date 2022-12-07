Sırbistan’da ‘Türk çeliği' yoğun ilgi gördü

Türk çelik ihracatçıları, yeni pazarlara açılma ve mevcut fırsatları değerlendirme stratejileri kapsamında Sırbistan’a Ticaret Heyeti düzenledi. 19 Türk çelik firmasından 34 kişilik heyet, 200’ün üzerinde Sırp ithalatçı firma ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. İkili iş görüşmelerinin yanında heyet, iki ülke arasındaki ticareti geliştirmek amacıyla resmi kurumlarla da çeşitli temaslarda bulundu.

Sırbistan’ın Türkiye'nin çelik ihracatı yaptığı ülkeler arasında ön sırada olmamasına rağmen Ukrayna ile Rusya arasındaki politik durumun bölgede Türk çeliğine olan talebi artırdığına işaret eden ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan; “2021 yılında yaklaşık 1,2 milyon ton çelik ithalatı gerçekleştiren Sırbistan, ilk sıradaki Bosna-Hersek'ten 183 bin ton, ikinci sıradaki Türkiye'den 167 bin ton çelik ithal etti. 2022 yılı ilk yedi ayında ise, Sırbistan’ın Türkiye’den çelik ithalatı miktar bazında yüzde 88 artış ile 154 bin ton olarak gerçekleşti ve Türkiye ilk sırada yer almaya başladı. 2021 yılının tamamında Türkiye’nin Sırbistan pazarındaki payı yüzde 13,9 iken, 2022 yılı ilk yedi ayındaki payı yüzde 23’e yükseldi.

Türkiye’nin on aylık ihracat rakamları incelendiğinde ise Sırbistan, 2021 yılında çelik ihracatı yaptığımız ülkeler arasında 32’nci sıradayken 2022 yılında 21'inciliğe yükseldi. 2022’nin ilk on ayı itibariyle 2021 yılının aynı dönemine göre Sırbistan’a olan ihracatımız miktar bazında yüzde 53 artış ile yaklaşık 235 bin ton, değer bazında ise yüzde 61 artış ile yaklaşık 271 milyon dolara ulaştı. Sırbistan’a yapılan ihracatımız ürünler bazında incelendiğinde, sırası ile yassı kaplama, profil, dikişli boru, yassı sıcak ve inşaat çeliğinin ilk beş sırayı oluşturduğunu söyleyebiliriz. Hedefimiz bu tür heyet organizasyonları ile Sırbistan pazarında tedarikçi olarak ilk sıraya yerleşen Türk çelik sektörümüze yeni işbirlikleri sağlayıp, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ticaret bağlarını daha da güçlendirmek.” açıklamalarında bulundu.