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Sırbistan'dan 5 bin ton et ithal edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'dan 5 bin ton et ithal edilmesine yönelik anlaşma imzalandığını söyledi.

Sırbistan'dan 5 bin ton et ithal edilecek
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da Novi Pazar Büyükşehir Belediyesi önünde halka hitap etti.

Konuşmasında Sırbistan ile ekonomik ilişkilere değinen Erdoğan, "Dün 12 anlaşmaya imza attık, bugün burada 4 anlaşma daha imzalayacağız. 2 günde 16 anlaşma imzalanmış olacak" dedi.

Türk işadamlarını Sırbistan'a yatırıma davet eden Erdoğan, "Türkiye, Sırbistan'ın kalkınması için atılacak her adıma destek verecektir. İşadamlarımızı Sırbistan'a yatırıma davet ediyoruz. Halkbank'ın Sırbistan'da açtığı şubeler bu anlamda önemlidir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ayrıca Sırbistan'dan 5 bin ton et ithal edilmesine yönelik anlaşma imzalandığını bildirdi.

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