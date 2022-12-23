Şirketlerdeki çalışan maliyetlerinde gerileme sürüyor

2023 yılına ilişkin asgari ücretin belirlenmesi sürecinde yapılacak artışın istihdam kayıplarına yol açacağı görüşü iş dünyasının farklı temsilcileri tarafından dile getirilirken, resmi veriler iş dünyası için çalışan maliyetinin gerilediğine işaret ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yıllık sanayi ve hizmet istatistiklerine göre üretim değerlerine kıyasla çalışanların maliyeti 2016 yılında yüzde 15 seviyesiyle son yılların zirve seviyesine ulaştıktan sonra gerileme eğilimine girdi. Son araştırmaya göre bu oran yüzde 10'lara çekildi.

Son verilere göre Türkiye'de finans ve sigorta faaliyetleri hariç şirketlerin üretim değeri 9,85 trilyon TL olurken, personel maliyeti 1,02 trilyon TL olarak kaydedildi.

Büyüme verilerine yansımıştı

Çalışanların, üretim maliyetlerine oranla kapsadığı sınırlı alan makro düzeyde büyüme verilerinde de kendisini göstermişti.

TÜİK'in gayrisafi yurt içi hasıla verilerine göre 2022 yılının üçüncü çeyreğinde işgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içerisindeki payı yüzde 26,3 seviyesine geriledi. 2016 yılının üçüncü çeyreğinde bu oran yüzde 35,3 seviyesine kadar yükselmişti.

2022 yılının üçüncü çeyreğinde çalışanların aldığı pay son üçüncü çeyrekler bazında son 20 yılın en düşük oranı olarak dikkat çekmişti.