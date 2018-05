Şirketlere 'Aile Pusulası'

03 Mayıs 2018

Hüseyin GÖKÇE

Aile şirketlerinin büyüme kârlılıklarının sürdürülebilirliği için Aile Pusulası modeli geliştiren Yeni Ekonomi Danışmanlık AŞ çalışmalarını, Türkiye’nin gelenek ve toplumsal yapısını dikkate alarak gerçekleştiriyor. Şirketin kurulcularından Nazmi Karyağdı, kurumsallaşma çalışmalarında her şirkete aynı modelin önerilemeyeceğini belirterek, şirketlerin güçlü ve zayıf yönlerini ele alarak şirkete özel model oluşturduklarını aktardı.

Türkiye’nin önündeki en önemli konulardan birisinin aile şirketlerinin kurumsallaşması olduğunu söyleyen Nazmi Karyağdı, “Şirketler büyüyor, kârları artıyor olabilir. Ancak bundan daha önemlisi büyümenin ve kârlılığın devam ediyor olmasıdır. Bu da ancak şirketlerin kurumsallaşmasından geçiyor” dedi. Türkiye’deki şirketlerin neredeyse tamamına yakının aile şirketlerinden oluştuğunun altını çizen Karyağdı, kurumsallaşmasının sürekli gündemde tutulması gerektiğin bildirdi.

Yeni Ekonomi Danışmanlık AŞ’nin bu ihtiyaçtan yola çıkarak, bilimle, hukuku, psikolojiyi, finansı ve yönetimi bir bütün olarak ele aldığını ifade eden Karyağdı, “Şirketimiz tarafından geliştirilen Aile Pusulası modeli şirketlerin devamlılığı ve nesilden nesile sağlıklı bir şekilde devredilmesi için adeta bir pusula gibi yol göstermeyi amaçlıyor” diye konuştu. Her şirketin güçlü ve zayıf yanlarının farklı olduğunu dile getiren Karyağdı, bu nedenle her şirkete aynı çözümün önerilemeyeceğini, Aile Pusulası modeli ile her şirkete kendi özelliklerini dikkate alarak ayrı model oluşturduklarını aktardı. Modelin en önemli yanının, tamamı Türk bilim ve yönetim dünyasında yer alan şirketlerin ortakları tarafından geliştirildiğine vurgu yapan Karyağdı, “İthal edilerek sadece Türkçe’ye çevrilen çalışmalardan farklı bir modelle işadamlarımızın huzuruna çıkıyoruz. Modern bilimden, ülkemizin geleneklerinden ve toplumsal yapısından ayrı bir modeli uygulamıyoruz. Ülkemizin şirketlerine evrensel bilgiye dayalı ancak yerli çözümler öneriyoruz” dedi.

Vergi İletişim Merkezi projesini hayata geçirmişti

Önümüzdeki dönemde oda ve borsalara tanıtım çalışmaları yapmayı planladıklarını ifade eden Nazmi Karyağdı, Aile Pusulası modelini Türk Patent ve Marka Kurumu’na tescil ettirdiklerini söyledi.

Eski maliyeci olan Nazmi Karyağdı, Maliye Bakanlığı’nın Vergi İletişim Merkezi projesini hayata geçirmişti. Yeni Ekonomi’nin diğer kurucularından Bülent Taş da Maliye Bakanlığı’nda Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştı. Kuruculardan Ahmet Metin Aysoy SGK Başmüfettişi olarak görev yaparken, Emre Selçuk ise aile psikolojisi alanında yaptığı çalışmalarla biliniyor.