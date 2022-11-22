Şirketlerin iş süreçlerinde verimlilik için güç birliği

Türkiye’de daha fazla şirketin hızla yaygınlaşan robotik süreç otomasyonu teknolojisi gücünden faydalanmasını amaçlayan KPMG Türkiye ile robotik süreç otomasyonu alanında faaliyet gösteren teknoloji şirketi Robusta Cognitive Automation arasında, robotik ve bilişsel otomasyon ürünleri ile şirketlerin iş süreçlerinde verimliliğini artıracak bir iş birliğine imza atıldı.

KPMG Türkiye Danışmanlık Şirket Ortağı Sezgin Topçu, “Yapay zekâ destekli süreç otomasyon teknolojileri, insanların yaptığı çok çeşitli karar verme ve problem çözme işlemlerini taklit edebilmeye başladı ve bu da otomatikleştirebilecek süreç ve iş sayısını her geçen gün artırıyor. Robusta RPA’nın güçlü uçtan uca otomasyon platformunun ve KPMG Türkiye’nin danışmanlık ve uygulama konusundaki uzmanlığının bir araya gelmesi ile kurumların dijital dönüşümlerine büyük katkı sağlanacak” dedi.

Robusta Cognitive Automation Genel Müdürü Murat Dayanıklı ise, açıklamasında şunları söyledi: “RPA’ya uygun süreçlerin keşfi, iş süreçlerinde iyileşme alanlarının tespiti ve süreçlerin RPA’ya uygun hale getirilmesi aşamasında KPMG’nin bütünsel bakış açısının büyük bir avantajı olacak.”