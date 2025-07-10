Şirketlerin nakit akış yönetiminde yeni dönem

Şirketlerin faaliyetlerini sürdürebilmek ve büyü­meyi planlayabilmele­ri için en kritik unsur, düzenli ve öngörülebilir bir nakit akı­şı yönetimi. Özellikle belirsiz­liklerin yüksek olduğu ekono­mik dönemlerde, tahsilatların zamanında gerçekleşmemesi ya da ödemelerin dengeli plan­lanamaması, işletmeleri ciddi finansal risklerle karşı karşıya bırakabiliyor. Yapı Kredi, fir­maların bu zorluğu daha kolay yönetebilmesi amacıyla yeni dijital ürünü BANKO’yu dev­reye aldı. Tahsilat garantisin­den erken finansmana, alacak devrinden vadeli ödemeye ka­dar pek çok süreci tek bir çatı altında dijitalleştiren BANKO, şirketlerin finansal esneklik kazanmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Ürün, tahsilat ga­rantisi, erken finansman, ala­cak devri ve vadeli ödeme gibi işlevleri dijital ortamda birleş­tirerek ticari işlemleri sade­leştirecek. BANKO ile işlet­meler, nakit akışlarını daha öngörülebilir şekilde yönete­bilirken, finansmana erişim maliyetlerini de düşürebile­cek. Banka, Türkiye’de yıllık 10 trilyon lirayı aşan ticari nakit akışı pazarındaki payını artır­mayı hedefliyor.

“Tahsilat sorununu ortadan kaldırıyoruz”

Yapı Kredi Genel Müdür Yar­dımcısı Cahit Erdoğan, yaptı­ğı konuşmada şu değerlendir­melerde bulundu: "Ticaret ya­pan firmalarımızın bugün en önemli ihtiyacı, öngörülebilir nakit akışı. Bu kapsamda, fir­malarımızın ihtiyaçları doğ­rultusunda esnek, hızlı ve diji­tal hizmetler sunmak amacıyla Yapı Kredi BANKO’yu geliştir­dik. BANKO, firmaların nakit akışını yönetmelerini kolaylaş­tırırken; vadeye bağlı kalmadan tahsilatlarını güvence altına almalarına, erken finansman sağlamalarına ve alacaklarını devretmelerine imkân tanıyan bütüncül çözümü tek çatı al­tında dijital bir şekilde sunu­yor. Ayrıca Yapı Kredi BANKO ile kredilendirme, ileri vadede ödeme emri ve iskonto yapma imkânıyla tahsilat sorununu ortadan kaldırıyoruz ve tica­rette para akışını güvenle sağ­lıyoruz. Bu ürün, çek ya da te­minat mektubu gibi geleneksel yöntemlerin ötesine geçen, di­jital bir yapı sunuyor."

“3 şirketten 1’i bizim müşterimiz”

Türkiye'de yer alan her 3 şir­ketten 1’inin Yapı Kredi müş­terisi olduğunu ifade eden Er­doğan, "Bugün ticari müşterile­rimizin yüzde 94’ü aktif olarak dijital ortamda işlem yapıyor. Müşterilerimizin %70'i artık mobil onay üstünden ıslak im­za olmadan, kağıt evrak olma­dan işlemlerinin onaylarını ve­riyor. Kredi başvuruları 5 sani­yede alınabiliyor, kredi tahsisi 60 saniyede tamamlanabiliyor. BANKO da bu dijitalleşmenin bir parçası olarak, ticari müş­terilerimizin finansal plan­lamalarını daha sağlıklı yap­malarına imkân veriyor."

10 puan iskontolu faiz avantajı

BANKO’nun finansman ma­liyetlerinde sunduğu avantaj­lara da dikkat çeken Erdoğan, piyasada geleneksel yöntem­lerle %1,5–2 seviyesindeki ma­liyetlerle alınan teminat mek­tuplarının BANKO ile binde 5 oranına kadar düşebildiğini belirtti. Ayrıca vadeli alacak­ların nakde çevrilmesi süre­cinde uygulanan iskonto faiz­lerinin de 8–10 puan daha dü­şük seviyede gerçekleştiğini kaydetti. Erdoğan, “İleri vadeli bir alacak bugün yüzde 60'lar üstünde faiz oranıyla iskonto ediliyor. Biz bunu BANKO’da, 50-49'lar seviyesine düşürebi­liyoruz. Ayrıca 1 aya kadar da vade esnekliği sunuyoruz. Fir­maların bankacılık limitlerini kullanmadan bu işlemleri ger­çekleştirebilmesi, kredi mali­yetlerini doğrudan etkiliyor. Geleneksel sistemlere göre ciddi bir faiz avantajı sağlanı­yor" dedi.

BANKO ayrı bir uygulama olarak değil, Yapı Kredi’nin mevcut dijital platformları için­de entegre şekilde çalışacak.

Saha deneyimleri ve taleplerle ürün ortaya çıktı

BANKO’nun geliştirilme sü­recinin iki yılı aşkın sürdüğü­nü ifade eden Erdoğan, ürünün kurgulanmasında saha dene­yimleri, KOBİ talepleri ve mev­cut sistemlerin sınırlılıkları­nın dikkate alındığını belirtti: "Mevcut ödeme yöntemlerinin karmaşıklığını ve regülasyon­lardan kaynaklanan sınırla­rı analiz ettik. Hedefimiz; daha sade, daha hızlı ve her iki taraf için güvenli bir yapı kurmak­tı. Regülasyonlara uygun, diji­talleşmiş ve kredibilite riskini azaltan bir sistem oluşturduk."

BANKO’nun herhangi bir li­mit kısıtına bağlı olmadan, mevcut banka limiti içinde kullanılabileceğine söyleyen Erdoğan, "Hesapta para ol­masa bile BANKO üzerinden gönderilen vadeli ödeme, na­kit krediye dönüşerek işlet­menin karşı tarafla olan tica­retini kesintiye uğratmadan sürdürülebilir kılıyor. Bu da özellikle nakit akışı sorunu yaşayan firmalar için önemli bir güvence sağlıyor" dedi.

Yapı Kredi BANKO ne işe yarar?

* Satıcıya yüzde 100 tahsilat garantisi sağlar.

* Vade beklemeden iskonto imkânı sunar.

* Alacak devri ile garanti ödemelerde de kullanılabilir.

* Sınırsız kullanım kolaylığı sayesinde ticaretin devamlılığını sağlar.

* Alıcılara ileri vadeli güvenli ödeme ve gerektiğinde kredi desteği sunar.

Tüzel bankacılık dijitalleşmesine 100 milyon dolar yatırım

Yapı Kredi'nin son üç yılda tüzel bankacılık dijitalleşmesine 80 milyon doların üzerinde yatırım yaptığı, önümüzdeki üç yılda ise bu yatırımın 100 milyon doları aşmasının planlandığı ifade edildi.

NPL’ler alarm seviyesinde değil

Piyasada şuanda NPL oranlarında bir yükseliş olduğunu ifade eden Erdoğan, “Fakat geçmişte gördüğümüz zirve seviyelerin gerisindeyiz. Şu anda bir alarm durumu yok” diye konuştu.