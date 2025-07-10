Şirketlerin nakit akış yönetiminde yeni dönem
Yapı Kredi, tahsilat garantisi, erken finansman ve alacak devri gibi özellikleri tek çatı altında sunan yeni dijital ürünü BANKO ile şirketlerin nakit akışı yönetimini kolaylaştırmayı ve ticari hayatta güvenli bir finansal altyapı oluşturmayı hedefliyor.
Şirketlerin faaliyetlerini sürdürebilmek ve büyümeyi planlayabilmeleri için en kritik unsur, düzenli ve öngörülebilir bir nakit akışı yönetimi. Özellikle belirsizliklerin yüksek olduğu ekonomik dönemlerde, tahsilatların zamanında gerçekleşmemesi ya da ödemelerin dengeli planlanamaması, işletmeleri ciddi finansal risklerle karşı karşıya bırakabiliyor. Yapı Kredi, firmaların bu zorluğu daha kolay yönetebilmesi amacıyla yeni dijital ürünü BANKO’yu devreye aldı. Tahsilat garantisinden erken finansmana, alacak devrinden vadeli ödemeye kadar pek çok süreci tek bir çatı altında dijitalleştiren BANKO, şirketlerin finansal esneklik kazanmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Ürün, tahsilat garantisi, erken finansman, alacak devri ve vadeli ödeme gibi işlevleri dijital ortamda birleştirerek ticari işlemleri sadeleştirecek. BANKO ile işletmeler, nakit akışlarını daha öngörülebilir şekilde yönetebilirken, finansmana erişim maliyetlerini de düşürebilecek. Banka, Türkiye’de yıllık 10 trilyon lirayı aşan ticari nakit akışı pazarındaki payını artırmayı hedefliyor.
“Tahsilat sorununu ortadan kaldırıyoruz”
Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, yaptığı konuşmada şu değerlendirmelerde bulundu: "Ticaret yapan firmalarımızın bugün en önemli ihtiyacı, öngörülebilir nakit akışı. Bu kapsamda, firmalarımızın ihtiyaçları doğrultusunda esnek, hızlı ve dijital hizmetler sunmak amacıyla Yapı Kredi BANKO’yu geliştirdik. BANKO, firmaların nakit akışını yönetmelerini kolaylaştırırken; vadeye bağlı kalmadan tahsilatlarını güvence altına almalarına, erken finansman sağlamalarına ve alacaklarını devretmelerine imkân tanıyan bütüncül çözümü tek çatı altında dijital bir şekilde sunuyor. Ayrıca Yapı Kredi BANKO ile kredilendirme, ileri vadede ödeme emri ve iskonto yapma imkânıyla tahsilat sorununu ortadan kaldırıyoruz ve ticarette para akışını güvenle sağlıyoruz. Bu ürün, çek ya da teminat mektubu gibi geleneksel yöntemlerin ötesine geçen, dijital bir yapı sunuyor."
“3 şirketten 1’i bizim müşterimiz”
Türkiye'de yer alan her 3 şirketten 1’inin Yapı Kredi müşterisi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bugün ticari müşterilerimizin yüzde 94’ü aktif olarak dijital ortamda işlem yapıyor. Müşterilerimizin %70'i artık mobil onay üstünden ıslak imza olmadan, kağıt evrak olmadan işlemlerinin onaylarını veriyor. Kredi başvuruları 5 saniyede alınabiliyor, kredi tahsisi 60 saniyede tamamlanabiliyor. BANKO da bu dijitalleşmenin bir parçası olarak, ticari müşterilerimizin finansal planlamalarını daha sağlıklı yapmalarına imkân veriyor."
10 puan iskontolu faiz avantajı
BANKO’nun finansman maliyetlerinde sunduğu avantajlara da dikkat çeken Erdoğan, piyasada geleneksel yöntemlerle %1,5–2 seviyesindeki maliyetlerle alınan teminat mektuplarının BANKO ile binde 5 oranına kadar düşebildiğini belirtti. Ayrıca vadeli alacakların nakde çevrilmesi sürecinde uygulanan iskonto faizlerinin de 8–10 puan daha düşük seviyede gerçekleştiğini kaydetti. Erdoğan, “İleri vadeli bir alacak bugün yüzde 60'lar üstünde faiz oranıyla iskonto ediliyor. Biz bunu BANKO’da, 50-49'lar seviyesine düşürebiliyoruz. Ayrıca 1 aya kadar da vade esnekliği sunuyoruz. Firmaların bankacılık limitlerini kullanmadan bu işlemleri gerçekleştirebilmesi, kredi maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Geleneksel sistemlere göre ciddi bir faiz avantajı sağlanıyor" dedi.
BANKO ayrı bir uygulama olarak değil, Yapı Kredi’nin mevcut dijital platformları içinde entegre şekilde çalışacak.
Saha deneyimleri ve taleplerle ürün ortaya çıktı
BANKO’nun geliştirilme sürecinin iki yılı aşkın sürdüğünü ifade eden Erdoğan, ürünün kurgulanmasında saha deneyimleri, KOBİ talepleri ve mevcut sistemlerin sınırlılıklarının dikkate alındığını belirtti: "Mevcut ödeme yöntemlerinin karmaşıklığını ve regülasyonlardan kaynaklanan sınırları analiz ettik. Hedefimiz; daha sade, daha hızlı ve her iki taraf için güvenli bir yapı kurmaktı. Regülasyonlara uygun, dijitalleşmiş ve kredibilite riskini azaltan bir sistem oluşturduk."
BANKO’nun herhangi bir limit kısıtına bağlı olmadan, mevcut banka limiti içinde kullanılabileceğine söyleyen Erdoğan, "Hesapta para olmasa bile BANKO üzerinden gönderilen vadeli ödeme, nakit krediye dönüşerek işletmenin karşı tarafla olan ticaretini kesintiye uğratmadan sürdürülebilir kılıyor. Bu da özellikle nakit akışı sorunu yaşayan firmalar için önemli bir güvence sağlıyor" dedi.
Yapı Kredi BANKO ne işe yarar?
* Satıcıya yüzde 100 tahsilat garantisi sağlar.
* Vade beklemeden iskonto imkânı sunar.
* Alacak devri ile garanti ödemelerde de kullanılabilir.
* Sınırsız kullanım kolaylığı sayesinde ticaretin devamlılığını sağlar.
* Alıcılara ileri vadeli güvenli ödeme ve gerektiğinde kredi desteği sunar.
Tüzel bankacılık dijitalleşmesine 100 milyon dolar yatırım
Yapı Kredi'nin son üç yılda tüzel bankacılık dijitalleşmesine 80 milyon doların üzerinde yatırım yaptığı, önümüzdeki üç yılda ise bu yatırımın 100 milyon doları aşmasının planlandığı ifade edildi.
NPL’ler alarm seviyesinde değil
Piyasada şuanda NPL oranlarında bir yükseliş olduğunu ifade eden Erdoğan, “Fakat geçmişte gördüğümüz zirve seviyelerin gerisindeyiz. Şu anda bir alarm durumu yok” diye konuştu.