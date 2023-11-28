Şirketlerin yarısı 2024'te bir kez zam yapacak

Yeni yılda asgari ücrete iki yerine bir kez zam yapılacağına dair değerlendirmelerin, şirketlerin maaş politikasında da etkisini gösterdiği belirtildi.

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği'nin (PERYÖN) yeni yıl ücret artışlarının konuşulduğu webinar'ında şirketlerin zam uygulamaları ele alındı.

MERCER Türkiye ve Doğu Akdeniz Üst Yöneticisi (CEO) Dinçer Güleyin, MERCER araştırmalarından hareketle ücret artış ve yan hak trendlerini geçmiş yıllar ile kıyaslayarak gelecek yıl beklentileri açısından değerlendirdi.

Güleyin, şunları söyledi: "Şirketlerin 2022’de yüzde 63’ü, 2023’te ise yüzde 67’si yılda iki kere çalışan ücretlerine zam yaptı. Yıl içinde üç veya daha çok kez zam yapanların oranı 2022’de 34, 2023’te ise 26 idi. 2024’e baktığımızda ise şirketlerin yüzde 59’unun yıl içerisinde bir kez, yüzde 33’ünün iki kez, yüzde 8’inin ise üç kez veya üzerinde ücret artışı yapmayı planladığını görüyoruz. Elbette bu oranlar bugünden bakılınca görülen değerler."

Müdür ile yeni mezun farkı daraldı

Şirketlerin yüzde 79’unun ocakta zam planladığını, yüzde 32’sinin ikinci veya üçüncü zam için temmuz ayını değerlendirdiğini dile getiren Güleyin, genel olarak Avrupa ülkelerinde üniversiteden yeni mezunlar ile genel müdür ücretleri arasındaki fark daha azken, Orta Doğu ülkelerinde bu farkın daha fazla olduğunu, Türkiye'de ise söz konusu farkın, 2021’de 17 kat seviyesindeyken, 2023’te 13 kata kadar düştüğünü bildirdi.

Yemek kartı düzenlemesi gelebilir

Mehmet Koçak Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koçak da yemek kartlarıyla ilgili düzenlemenin de beklendiğini bildiren Koçak, şunları kaydetti: "Yemek kartlarının sadece yemek için kullanılması gerekiyor. SGK, yemek kartları ile yemek harici alışveriş yapıldığı tespit edilirse işletmelere fark matrahları çıkaracak. Bunu tüm iş dünyasına duyurmuş olalım. Yeni dönemde bu konuyla ilgili bir çalışma yapılıyor. İnsanların marketten yiyecek alabilmesi mümkün ama yemek harici kalemlerde alışveriş yapılamayacağı bir düzenleme bekleniyor. Devletin gelir kaybının azaltılması açısından da faydası olacak bir uygulama olacak bu. İlgili sektöre de marketlerde yemek kartlarıyla alışverişin önünün açılması fayda sağlayacaktır."