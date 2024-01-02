"Şırnak, Türkiye'nin en büyük petrol kenti olacak”

Bayraktar, burada yaptığı açıklamada, uzun yıllar terörle anılan Şırnak'ta Cumhuriyet tarihinin karadaki en büyük petrol keşfinin yapıldığını söyledi.

100 bin varil üretim hedefi

Buradaki petrol üretiminde kısa bir sürede 30 bin varil seviyesine ulaşıldığını vurgulayan Bayraktar, "Önümüzdeki 3 ayda Şırnak, Türkiye'nin en büyük petrol üreten ili haline gelecek. 2024 yılı sonuna geldiğimizde, 100 bin varil üretim hedefine ulaştığımızda da açık ara Türkiye'nin bir numaralı petrol şehri olacak" diye konuştu. Bayraktar, Şırnak'ı bir enerji üssü olarak tanımladıklarını belirterek, şöyle devam etti: "Sadece petrol değil, burada madenler, jeotermal kaynaklar, güneş santralleri, rüzgar santralleri olacak.

Dolayısıyla adeta enerji üssü haline gelmiş bir Şırnak hedefliyoruz. Bunun en önemli projelerinden biri Gabar'daki petrol. Bugün bu sahalarda 30 civarında kuyu açtık. 23 kuyudan şu anda üretim yapıyoruz, günlük yaklaşık 30 bin varillik bir üretim var. Hedefimiz, bu üretimi 2024 sonunda 100 bin varile çıkarmak.

Bu sayede, sadece bu bölgeden Türkiye'nin günlük ihtiyacının yüzde 10'unu karşılamış olacağız." Bölgede istihdam imkanlarının da artacağına dikkati çeken Bayraktar, "Cumhurbaşkanımız, Aile ve Gençlik Bankası ile gerek Gabar'da gerek Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşiflerimizin gelirlerinin milletimizin ihtiyaçları doğrultusunda sarf edilmesi ile alakalı bir vizyon ortaya koymuştu. Bu yasalaştı, Meclis'imizden geçti.

Dolayısıyla biz buradaki petrol üretimini artırdıkça önce gençlerimiz, ailelerimiz başta olmak üzere buradaki zenginliği, refahı tüm milletimize yaymış olacağız. Bu bölgede istihdam imkanları artacak. 1200 kişiye şu anda burada istihdam sağlıyoruz. 2024 yılının sonuna kadar 100 kuyuya çıktığımız gün bu rakam yaklaşık 5 bine çıkacak ve istihdam imkanları daha da artacak" ifadelerini kullandı. Bayraktar, Hakkari, Van ve Siirt gibi illerde de petrol arama çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

828 yerleşim yerine gaz gitti

Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yerli doğal gaz üretimi çalışmalarına değindi. Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 40 milyon metreküpe çıkmayı hedeflediklerini söyledi. Bakan Bayraktar, Türkiye'de doğal gazın birçok alanda kullanıldığını ifade ederek, "Bundan 21 yıl önce sadece 5 ilde doğal gaz vardı. Bugün bulunduğumuz Şırnak da dahil olmak üzere 81 ilde doğal gaz kullanılıyor. 828 yerleşim yerine doğal gaz gitmiş durumda. 2018 yılından beri Şırnak'ta doğal gaz var” diye konuştu.