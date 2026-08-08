“Şişe vergisi” krizi: 4 bin 750 kişi işsiz kalabilir

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İngiltere'de çevre politikaları kapsamında hayata geçirilen Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu sistemi, bira üreticileri, cam sanayicileri ve sendikaların tepkisini çekti.

EPR sistemiyle ambalaj atıklarının toplanması ve işlenmesinin mali sorumluluğu belediyelerden alınarak ambalajı piyasaya süren şirketlere yükleniyor.

Ancak ücretlerin ambalajın ağırlığına göre hesaplanması, cam şişelerin plastik gibi daha hafif ambalajlara kıyasla daha yüksek maliyetle karşılaşmasına yol açıyor.

İngiliz cam ve bira sektörünün temsilcileri uygulamanın istihdam üzerindeki olası etkisine dikkat çekiyor.

British Glass, British Beer and Pub Association ve GMB Sendikası, EPR nedeniyle 4 bin 750 kişinin işinin risk altında olduğunu savunuyor.

GMB Sendikası, mevcut ücretlerin düşürülmemesi halinde bazı fabrikaların kapanabileceği uyarısında bulundu. Sektör temsilcileri ayrıca düzenlemenin İngiltere'deki yeni yatırımları da olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.

Bira üreticilerine bir yılda 124 milyon sterlinlik maliyet

Verilere göre EPR uygulamasının bira üreticilerine geçen yılki maliyeti 124 milyon sterline ulaştı.

British Beer and Pub Association CEO'su Emma McClarkin ise 500 mililitrelik bir şişe biradan üreticilerin yalnızca 3 peni kâr elde ettiğini belirterek, ilave maliyetlerin hem şirketleri hem de çalışanları ciddi biçimde etkileyebileceğini söyledi.

Plastik ve ithal şişe endişesi

Düzenlemeye karşı çıkanların bir başka gerekçesi ise çevresel sonuçları... Sektör temsilcileri, camın ağır olması nedeniyle daha yüksek EPR ücretlerine tabi tutulmasının üreticileri plastik gibi daha hafif ancak daha az geri dönüştürülebilir ambalajlara veya ithal cam şişelere yöneltebileceğini öne sürüyor.

British Glass yöneticisi Nick Kirk, İngiltere'deki cam üretiminin yaklaşık 5 bin nitelikli istihdamı, tedarik zincirinin ise 100 binden fazla işi desteklediğini belirtti. Kirk'e göre markaların camdan vazgeçmesi veya boş bira şişelerini ithal etmeye başlaması, yerli üretim ve yatırımlar açısından ciddi risk oluşturabilir.

Başbakana özel bira gönderdiler

Bira üreticileri, cam sektörü ve sendikalar tepkilerini dikkat çekici bir kampanyayla gündeme taşıdı.

Uluslararası Bira Günü'nde “Burnham's Brew” adı verilen özel bir IPA üretildi. Biralar, Başbakanlık konutu 10 Downing Street'e ve Manchester'daki Number 10 North'a gönderildi.

Çalışanlar ayrıca işlerinin geleceğine ilişkin endişelerini dile getiren bir dilekçeyi Downing Street'e teslim etti. Kampanyanın amacı hükümete “cam vergisini” yeniden değerlendirmesi için çağrıda bulunmak olarak açıklandı.

Hükümetten açıklama: Sistemin hedeflerinden vazgeçilmeyecek

İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı ise sektörün ve sendikaların endişelerinin farkında olduklarını ve çözüm yolları konusunda paydaşlarla görüşmeler yürüttüklerini bildirdi.

Hükümet, üreticiler, enerji yoğun sektörler ve konaklama işletmelerinin maliyetlerini yönetmesine yardımcı olacak çeşitli desteklerin sürdüğünü belirtirken, EPR sisteminin temel hedeflerine bağlı kalmaya devam edeceğini açıkladı. Yetkililere göre düzenlemenin amacı, yerel yönetimlerin geri dönüşüm performansını iyileştirmek ve daha döngüsel bir ekonomi oluşturmak.