Sistem Alüminyum’da ilk sürdürülebilirlik raporu

Raporu değerlendiren Sistem Alüminyum İcra Kurulu Başkanı Ayhan Yerekaban,”2030 yılında karbon ayak izimizi yüzde 55 azaltmayı ve 2050 yılında karbon nötr olmayı amaçlıyoruz” dedi.

2020, 2021 ve 2022 yıllarında ISO 14064-1 standardı kapsamında; karbon ayak izi hesaplamalarının yapıldığı belirtilen raporda; 2020 yılından bu yana emisyon yoğunluğunun yüzde 35 oranında azalttığına dikkat çekilirken, 2022 yılında toplam yatırım bütçesinin yüzde 20’sini GES projelerine aktardığına ve tüketilen enerjinin yüzde 25’inin bu kaynaktan karşılanmaya başlandığına vurgu yapıldı. Şirketin sürdürülebilirlik politikası gereği, üretimde su kullanım seviyesini de azaltmayı hedeflediği belirten rapora göre; 2020 yılından bu yana, ürün başına su tüketimi yaklaşık yüzde 18 oranında azaltıldı.

Ürün başına atık miktarında yüzde 25 azaltım

Alüminyum üretiminde hammadde üretiminin, iklim değişikliği üzerindeki etkisinin yüksek olduğunu söyleyen Sistem Alüminyum İcra Kurulu Başkanı Ayhan Yerekaban; “Doğal kaynakları verimli kullanmak için alüminyum üretiminde birincil alüminyum oranını düşürerek, ikincil alüminyum oranını yükseltmeyi hedefliyoruz. Amacımız; atıkların, döngüsel ekonomi bilinci ile yeniden ekonomiye kazandırılması. Bu sayede endüstriyel simbiyoz çalışmalarına katkı sağlıyoruz.

Benimsemiş olduğumuz atık yönetim süreci ile 2022 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın vermiş olduğu Sıfır Atık Belgesini almaya hak kazandık. Tüm üretim faaliyetlerimizde atık yönetim sürecini etkin bir şekilde yöneterek 2020 yılından bu yana, ürün başına atık miktarımızı yüzde 25 oranında azalttık” diye konuştu.