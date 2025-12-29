Sivil havacılıkta para cezaları artırıldı! En ağır ceza lazer ışığında

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğ ile 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu uyarınca uygulanacak idari para cezaları yeniden belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 27 Kasım 2025 tarihli ve 33090 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, 2025 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak tespit edildi. Bu oran esas alınarak, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilecek idari para cezaları da güncellendi.

İşte yeni cezalar

- Uçuş izni almadan ya da uçuş planı doldurmadan uçuş yapan, uçuş emniyetini kasıtlı olarak riske atan pilotlara 164 bin 613 lira idari para cezası kesilecek.

- İnsansız hava araçları (İHA) ile yapılan izinsiz uçuşlara da 98 bin 762 lira ceza verilecek.

- Uçak içinde sigara ya da elektronik sigara kullanan yolculara 24 bin 681 lira ceza uygulanacak.

- Uyarılara rağmen elektronik cihazını kapatmayan, kemerini bağlamayan, yerine oturmayan, baş üstü dolabını kapatmayan, kabin ekibiyle ya da diğer yolcularla tartışmayı sürdüren ve talimatlara uymavan yolculara da 24 bin 681 lira ceza kesilecek.

Uçağa lazer tutmanın cezası ağır

- Yerden havadaki uçağa lazer ışığı tutan, uçak haberleşmesine müdahale eden veya benzer şekilde uçuş güvenliğini riske atanlara da 164 bin 613 lira ceza kesilecek.

- Havalimanı giriş kartını usulsüz kullananlara 16 bin 460 lira ceza verilecek.

- Güvenlik noktalarında taramaya ya da elle aramaya direnene de 32 bin 911 lira ceza uygulanacak.

- Havalimanında sivil kullanımına kapalı alana izinsiz girenlere de 32 bin 911 lira ceza kesilecek.