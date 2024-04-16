Sky News: Getir, BiTaksi ve FreshDirect'i elden çıkarabilir

Büyük bir hızla büyüyerek dünyanın en değerli hızlı teslimat platformlarından biri haline gelen market uygulaması Getir, yeniden yapılandırma görüşmelerinin bir parçası olarak bir dizi varlık satışını değerlendiriyor.

Sky News'ten Mark Kleinman'ın haberine göre; Türkiye merkezli hızlı teslimat şirketi Getir, geçen yılın sonlarında satın aldığı ABD merkezli online market uygulaması FreshDirect ve taksi çağırma uygulaması BiTaksi'yi satma opsiyonunu değerlendiriyor.



Sky News'e bilgi veren kaynaklara göre, Getir'in AlixPartners tarafından yeniden yapılandırılması konusunda tavsiyede bulunuldu ve elden çıkarmaların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda temkinli yaklaşıldı.

Sky News'te birkaç gün önce yer alan haberde Getir'in yaklaşık 12 milyar dolar değere ulaşmasından sadece iki yıl sonra radikal bir yeniden yapılanma konusunda görüşmelerde bulunduğu iddia edilmişti.

Şirkete yakın bir kaynak, hafta sonu tasfiye sürecinin değerlendirildiğini yalanlamış ve şirketin bir ülkeden çıkmaya karar vermesi hâlinde bunu "düzenli bir şekilde" yapacağını söylemişti..

Getir Sözcüsü salı günü yaptığı açıklamada "Prensip olarak söylentiler hakkında yorum yapmıyoruz" ifadesini kullandı.

Getir beş ülkede faaliyet gösteriyor

İtalya ve İspanya da dahil olmak üzere pek çok ülkeden çekilen Getir, şu anda İngiltere ve Türkiye dahil beş pazarda faaliyet gösteriyor.

Sky News'ün haberinde Getir'in bir dönem özel yatırımcılar tarafından Marks & Spencer ve J Sainsbury'nin toplamından daha yüksek bir değere sahip olduğu bilgisi yer aldı.

2015'te kurulan Getir, şehirdeki tüketicilere market alışverişlerini ve diğer temel ürünleri hızlı bir şekilde teslim etmeyi vaat eden şirketlerden biriydi.