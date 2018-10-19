SOCAR Türkiye: Yeni petrokimya tesisi için karar aşamasındayız

19 Ekim 2018

Türkiye'de cari açığını azaltmasına katkı sağlayacak olan STAR Rafineri'nin açılışını bugün yapacak olan SOCAR Türkiye, gelecek yıl yeni bir petrokimya tesisi için yatırım kararını değerlendirecek.

Azerbaycan'ın kamu petrol ve doğalgaz şirketi SOCAR'ın Türkiye birimi ayrıca faaliyetlerini doğalgaz dağıtım alanında da geliştirmek için iki doğalgaz dağıtım bölgesini almak için Alman şirketi EWE ile müzakereler yürütüyor.

SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte, Türkiye'de Petkim gibi petrokimya ürünleri üretecek ikinci bir tesisin yatırımı için fizibilite çalışmasının bittiğini ifade ederek, "Yatırım karaını gelecek yıl almayı düşünüyoruz" dedi.

LeCompte, tesisin büyüklüğü konusunda ise SOCAR'ın iştiraki Petkim'e atıfta bulunarak yeni tesisin Petkim ile benzer büyüklükte olabileceğine işaret etti, "Petkim yüzde 100 kapasitede çalışıyor ve Türkiye pazarının yüzde 20'sini karşılıyor. İkisi birlikte Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 40-45'ini karşılarız" dedi.

LeCompte yatırıma gelecek yıl başlanması halinde devreye alınmasının 2022 veya 2023'ü bulacağını ifade etti. Tesis PTA ve pareksilen (PX) üretecek.

SOCAR'ın doğalgaz dağıtımda ise Alman enerji şirketi EWE'nin işlettiği Kayseri ve Bursa doğalgaz dağıtım şebekeleri için teklif verdiğini kaydeden LeCompte, satın almayı gelecek yıl yapmak istediklerini ifade etti.

SOCAR önceki yıllarda OMV'ye ait olan Petrol Ofisi'ni almak için teklif vererek Türkiye akaryakıt dağıtım pazarında genişlemeye çalıştı, ancak Petrol Ofisi 1.37 milyar euroya Vitol'e satıldı.

LeCompte, SOCAR'ın akaryakıt dağıtım alanıyla ilgilendiği ve "fırsatlara baktığını" ifade etti. Ancak önceliğin STAR Rafineri'nin tam kapasite üretime alınması, petrokimya tesisi yatırımı ve doğalgaz dağıtım olduğunu ifade etti.

Azerbaycan kamu petrol ve doğalgaz şirketi SOCAR'ın Cuma günü resmi açılışını yapacağı STAR Rafineri, Türkiye'nin petrol işleme kapasitesini neredeyse üçte bir artırırken, yurtiçi pazara dizel, uçak yakıtı ve diğer hammaddeleri üreterek cari açığı aşağı çekecek.

Kaynak: Reuters