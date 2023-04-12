Soğan fiyatları bayramdan sonra düşüşe geçecek

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Adana'da bu yıl 23 bin dekarda soğan ekimi yapıldığını, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden de piyasa girecek soğanla arz artışı yaşanacağını, fiyatların aşağılara doğru inmesini beklediklerini kaydetti.

Geçen yıla oranla soğan ekiminin iki kat arttığını anlatan Doğan, erkenci tabir edilen soğanlarda dekara 4 -5 ton ürün alınırken, geçici tabir edilen soğan üretiminin dekarda 6 ile 8 ton arasına çıkabildiğini anımsattı.

Mevsimlik işçi bulmada sorun yaşanıyor

Soğan sökümü ile tarlada torbalama yapacak yevmiyesi 334 lira olan mevsimlik işçi bulmada da sorun yaşadıklarını aktaran Doğan, bu durumun fiyatların piyasada geç düşmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Depremin yaşandığı Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde de hasadın sürdüğünü aktaran Doğan, burada yaklaşık 40-50 bin dönüm ekimin gerçekleştiğini bildirdi.

Yeni sezon soğanların piyasada fiyatı aşağı çekeceğini aktaran Doğan, "Şu an tarlada soğanın kilogram fiyatı 14-15 lira arasında değişiyor. Ülkenin her yanındaki hasatlar ve yeni sezon ürünlerin piyasaya girmesiyle fiyatlarda bir azalma başlar. Soğan fiyatlarının ancak Ramazan Bayramı'nın ardından ucuzlayacağını söyleyebilirim" dedi.

Türkiye’nin soğan üretimi 2 milyon tonu aşıyor

Türkiye’de yıllık 2 milyon tonu aşkın soğan üretimi gerçekleştiriliyor. Soğan üretiminde en büyük payı, üretimin 5'te 1'lik bölümünü gerçekleştiren Ankara alıyor. Bu illeri Amasya, Eskişehir, Hatay, Adana, Çorum, Tokat ve Bursa izliyor. Kuru soğan üretiminin yüzde 9'a yakınlık kısmının gerçekleştirildiği Hatay'da, 6 Şubat'taki depremin ardından tarımın etkilenmesinden kaynaklı bu rakamın düşeceği tahmin ediliyor. TÜİK verilerine göre, kişi başı yıllık soğan tüketimi ise 21 kilogramı buluyor.