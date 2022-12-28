Söke Un halka arz oluyor

1969 yılında kurulan ve bugün, 4 üretim tesisi ve 5 kıtada 91 ülkeye yaptığı ihracatıyla Türkiye’nin sayılı gıda firmalarından birine dönüşen Ulusoy Un, bağımsız tüketici araştırma sonuçlarına (Eylül 2022) göre Türkiye’nin en bilinen un markası Söke ile sektöründeki gücünü artırdı. Aile şirketi olarak kurulup Kasım 2014'de halka arz olan Ulusoy Un, Söke’yi de halka arz ediyor. Aydın Söke ve Ankara Sincan’daki 2 fabrikasıyla günde 1.440 ton üretim kapasitesi bulunan Söke’nin halka arzı için talep toplama tarihleri 4-5-6 Ocak 2023 olarak belirlendi.

Qnb Finansinvest liderliğinde yapılacak olan halka arzın büyüklüğü 581 milyon TL ve hisse satış fiyatı pay başına 7.5 TL olarak gerçekleşecek. Halka arzdan elde edilecek gelir ile yapılacak yatırımlar arasında Söke’nin un sektöründeki marka bilinirliğini unlu mamuller sektörüne taşıyacak olan yeni üretim tesisinin kurulması da yer alıyor.

Üretim tesisini 2023'ün ikinci yarısında hayata geçirecek

Konuyla ilgili bilgi veren Söke Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, “1969 yılında Ulusoy Gıda ile başlayan gıda sektöründeki faaliyetlerimiz, 1989 yılında Ulusoy Un’un kurulmasıyla sanayi alanında da devam etti. Kasım 2014’de Samsun’un ve un sektörünün tek halka açık firması haline geldik ve o tarihte 50. Yıl Üretim Tesisimizi hayata geçirme kararı aldık. 2014 Kasım ayında halka arz olurken günde 900 buğday/ton olan üretim kapasitemiz, 2.485 buğday/tona ulaştı. Halka arz olduğumuz tarihten 2022’nin 3. çeyreğine kadar geçen süreçte üretim kapasitemizi 4,5 kat, özsermayemizi 9 kat, çalışan sayımızı 3,5 kat, ihracatımızı da 2,5 kat artırdık. Halka arzın şirkete kattığı kurumsallık, artırdığı sermaye ve şirkete kazandırdığı şeffaflık faaliyetlerimizde kaldıraç etkisi yaratarak kapasitenin, ihracatın ve istihdamın artmasını sağladı. Ulusoy Un’da gösterdiğimiz başarılı ivmeyi Söke’ye de taşımak istiyoruz. Söke, perakende un pazarının en önemli oyuncularından biri. Halka arzdan sağlayacağımız kaynakların kullanım yerleri arasında yer alan 2023’ün ikinci yarısında hayata geçirmeyi hedeflediğimiz unlu mamuller üretim tesisi ile Söke’nin unlu mamuller sektöründe de Türkiye’nin en güçlü markalarından biri olmasını hedefliyoruz. Aynı zamanda Söke’nin enerji ihtiyacı için 2023 yılında yenilebilir enerji yatırımlarında bulunacağız” dedi.