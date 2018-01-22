SolarWorld panelleri Türkiye’de üretilecek

22 Ocak 2018

MEHMET KARA

DRESDEN - Inosolar Led Aydınlatma ve Sonar Enerji Sistemleri Şirketi, distribütörlüğünü üstlendiği Alman SolarWorld şirketiyle Türkiye’de güneş paneli fabrikası kurmaya hazırlanıyor.

InoSolar Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Ersoy ve SolarWorld CEO’su Frank Asbeck, Almanya’nın Freiberg şehrinde iki firma arasındaki işbirliğini uzun vadede sürdürüp derinleştirme görüşmeleri için bir gizlilik anlaşmasına imza attılar. InoSolar Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Ersoy “Anlaşmanın içinde SolarWorld teknolojisiyle Türkiye’de panel üretimi de var. 100 megavatlık (MW) panel tesislerini de Türkiye’ye kurmayı düşünüyoruz. Fabrika yeri olarak İç Anadolu’da bir organize sanayi bölgesinde yer belirledik” dedi.

Frank Asbeck: Sıcak bakıyoruz

SolarWorld CEO’su Frank Asbeck ise InoSolar ile 2012 yılından bu yana işbirliği içinde bulunduklarını belirterek, “2018’in ilk yarısında 60 MW’lık satışı kapsayan bir gizlilik anlaşması imzalıyoruz. Kısa vadede Türkiye’ye panel satışını 100 MW’a çıkarmak istiyoruz. Belki de ilk ve ikinci 100 megavatı sattıktan sonra, neden bu ürünleri Türkiye’de kendimiz üretmiyoruz diye düşünebilirsiniz. Biz de buna sıcak bakıyoruz” diye konuştu. Frank Asbeck, InoSolar ve SolarWorld ortaklığıyla Türkiye’de kurulması hedeflenen fabrikanın Almanya’daki fabrikayla benzer özellikler taşıyacağını anlatttı. Asbeck, “Bu fabrikada üretilecek üründeki yerlilik oranı işgücünü de katarsak yüzde 60-65 düzeyinde olabilir. Hatta ileride bu oran yüzde 100’e çıkabilir” dedi. Panel üretimi için halen Türkiye’den cam, alüminyum, çerçeve gibi ürünlerin tedarik edildiğini anlatan Asbeck şöyle konuştu: “Ana maddelerin Türkiye’den sağlanmasında bir problem görmüyoruz. 10 yıl önce Türkiye’ye geldiğimde güneş ve rüzgâr enerjisinde ciddi projeler vardı. O zamanlar buna biraz şaşırmıştım ancak bunların pek çoğunun hayata geçirildiğini görüyorum. Hükümetin güneşin önemli enerji kaynaklarından biri olduğunu düşünmesi ve desteklemesini görmek bizi memnun ediyor.”

Şişecam’dan panel camı alacak

Yakın geçmişte mali tıkanmalar yaşayan SolarWorld geçen yıl iflas sürecine girmişti. Ancak şirketin Katarlı ortaklarının hisselerini yüzde 29’dan yüzde 49’a çıkarmasıyla Almanya’daki üretim tesislerinin iflas masasından geri alındığını anlatan Ersoy, “Katar’da 1 milyar euroluk hammadde tesislerinde üretim yapıyorlar. Katarlılarla görüşmelerini tamamladıkları zaman, biz hem teknolojik olarak hem de kalite olarak Türkiye’de olmayan teknolojileri getirmeyi başaracağız” dedi. Ersoy, “SolarWorld’ün üst teknolojisi mono sistemini Türkiye’ye getirmeye çalışırken yerlilik oranını da göz önünde bulunduruyoruz. Bu kapsamda panellerin cam kısmını Şişecam’dan almayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Çankaya Köşkü'ne 80 KW'lık panel

İsmet Ersoy, InoSolar’ın 2012 yılında Alman Wagner Solar ile yaptığı ortaklık anlaşması çerçevesinde Çankaya Köşkü’ndeki bir seraya 80 kW’lık kurulum yaptığını anlattı. Ersoy, Gaziantep’te de 25 MW kapasiteli, Türkiye’nin tek sahadaki en büyük güneş enerjisi santrallerinden birinin de yatırımcısı olduklarını hatırlattı. Ersoy, Gaziantep’teki tesislerin 6 MW’lik kısmının polikristal, kalan kısmının ise monokristal panellerle inşa edildiğini anlattı. Her ikisi de SolarWorld’e ait iki panel teknolojisi arasında ciddi farklar bulunduğunu ifade eden Ersoy, monokristal panellerin yüzde 8 daha yüksek verimle çalıştığının altını çizdi.

Inosolar küçük YEKA'lara talip

10004er MW’lik rüzgar ve güneş Yenilebilir Enerji Kaynakları Alanları (YEKA) ihalelerinden sonra küçük YEKA’lar için de ihale yapılacağı duyumunu aldıklarını söyleyen İsmet Ersoy, “Biz başta Gaziantep olmak üzere bu küçük YEKA’lara talibiz” ifadesini kullandı.