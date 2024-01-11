Sömestirda Kartepe’de gecelik konaklama fiyatları 1600 liradan başlıyor

Yarıyıl tatilinde otel rezervasyonunu Enuygun'dan yapacak müşteriler için OTEL2024 koduyla 4 bin liraya varan indirimden yararlanma fırsatı sunuyor. Bungalov oteller ile Sapanca, tercih edilen sömestir rotası olarak öne çıkıyor. Bölgede çok sayıda otel seçeneği olduğu için aileler hem kendilerinin dinleneceği hem de çocuklarının vakit geçireceği otelleri bulabiliyor. Sapanca, aynı zamanda Sapanca Gölü manzarasıyla ziyaretçilerinden tam puan alıyor. Sapanca otellerinde geceliği 1100 liradan başlayan fiyatlarla tatil planlanabiliyor.

Kartepe, kayak yapmak isteyen ebeveynler ve çocukları için güzel bir tatil deneyimi sunuyor. Sömestir döneminde Kartepe’de gecelik konaklama fiyatları 1600 liradan başlıyor.

Sömestir tatilinin tercih edilen rotalarından Uludağ, farklı aktivitelerin yapılabileceği bir rota olarak dikkati çekiyor. Uludağ, kar yağışının beklenen seviyelerin altında olduğu dönemlerde bile İstanbul’a yakınlığının etkisiyle popülaritesini koruyor.

60 milyon yıl önce püsküren lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların yağmur ve rüzgâr tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkan Kapadokya, Türkiye'nin turizm merkezlerinden biri. Zaman içinde oluşmuş ve Peri Bacaları olarak bilinen şekiller, Ihlara Vadisi gibi derin vadiler, kaya içine oyulmuş mağara evlerini ziyaret etme ve balona binme imkanı sunuyor. Kapadokya’ya özgü mağara tipi konaklama seçenekleri gecelik 1000 liradan başlıyor.

Eskişehir, sömestirde tercih edilebilecek şehirlerden biri olarak öne çıkıyor. Şehirde, 400 bin metrekarelik araziye yayılan, içinde bir trenin yolcu taşıdığı, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda büyük bir Masal Şatosu ve büyük bir uzay evi bulunuyor. Eskişehir'deki merkez otellerin geceliği 1200 liradan başlıyor.