Son 21 yılda petrol arama ve üretim faaliyetlerine 15 milyar dolar yatırım yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 14. Hidrokarbon Arama-Üretim Sektörü İstişare Toplantısı'nda, Türkiye'nin petrol ve gaz alanındaki arama ve üretim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son yıllarda denizlerin yanı sıra karada da sondaj çalışmalarına ağırlık verildiğini vurgulayan Dönmez, "Son 20 yılda yeni keşiflerle birlikte 354 milyon varil ham petrol ve yaklaşık 12 milyar metreküp doğal gaz üretimi gerçekleştirdik. Bugünün fiyatlarını baz alırsak eğer 28,3 milyar dolarlık yerli ham petrol üretimi, 13 milyar dolarlık yerli gaz üretimi gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet tarihi boyunca üretilen 16,5 milyar metreküplük gazın 33 katının sadece Karadeniz'deki tek keşifle yakalandığını kaydeden Dönmez, "İnşallah Karadeniz'de yeni kuyular açmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Daha önce de dediğimiz gibi arkası gelecek, bizi izlemeye devam edin" diye konuştu.

Ham petrol üretimi yüzde 20 arttı

Son 21 yılda petrol arama ve üretim faaliyetlerine 15 milyar dolar yatırım yapıldığını, bu yatırımların yüzde 63'ünün Türkiye Petrolleri, yüzde 37'sinin ise özel sektör ve yabancı yatırımcılar tarafından yapıldığını aktaran Dönmez, "2022 yılı itibarıyla 30'u yerli, 10'u yabancı toplam 40 şirket arama-üretim faaliyetlerini hali hazırda devam ettiriyor" diye konuştu.

Dönmez, 5 yıllık periyotlara bakıldığında ise 2012-2016 döneminde ham petrol üretiminin 85,4 milyon varil iken bu rakamın 2017-2021 döneminde 104,6 milyon varile yükseldiğine dikkati çekerek, "Yani petrolde yüzde 20'lik bir üretim artışı sağladık. 2022 Ekim itibarıyla 10 aylık ham petrol üretimimiz özel ve kamu toplam 20,6 milyon varile, doğal gaz üretimimiz ise 326,6 milyon metreküpe ulaştı" diye konuştu.

"505 petrol ruhsatında faaliyetlerimiz devam ediyor"

Dönmez, yurt içi petrol üretiminin özel sektör ve kamu birlikte 80 bin varile ulaştığının altını çizerek, 2023 hedefleri arasına kamu-özel günlük 100 bin varil yurt içi petrol üretimi yapma hedefini koyduklarını hatırlattı.

Aktif kule sayısı bakımından ise Türkiye'nin Avrupa'da arama faaliyetlerinin en yoğun olduğu ülkelerden birisi haline geldiğine işaret eden Dönmez, "Bir damla petrol bile olsa yerli kaynağımızı çıkarıp ülke ekonomisine kazandıracağız" ifadesini kullandı.

Bakan Dönmez, şöyle devam etti:

"2022'de bugüne kadar 349'u arama, 156'sı işletme ruhsatı olmak üzere toplam 505 petrol ruhsatında faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu son 5 yılda ulaştığımız en yüksek sayı oldu. Bir yandan sektör kazandıkça devlet hissesi gelirlerine de yansıyor. Devlet hissesi gelirlerinde de 2022 yılı 10 aylık dönemde yaklaşık 5 milyar lira gelir elde ederek bugüne kadarki en yüksek meblağa ulaştık."