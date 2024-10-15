Son 6 yılın en büyüğü! Talep patlaması yaşandı: Tokyo Metro’dan 2,3 milyar dolarlık halka arz

Japonya'da son altı yılın en büyük halka arzı, Tokyo Metro tarafından gerçekleştirildi. Şirket, halka arz sürecinde 348,6 milyar yen (yaklaşık 2,3 milyar dolar) toplayarak büyük bir başarı elde etti. Hisseler, fiyat aralığının üst sınırı olan 1.200 yen üzerinden fiyatlandırıldı ve halka arz 15 kat fazla talep gördü.

Halka arzda bireysel yatırımcılara sunulan hisseler, toplam hissenin beşte dördünü oluştururken 10 kat fazla talep aldı. Yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılar için ayrılan hisselerde ise talep sırasıyla 20 ve 30 kat fazla oldu.

Tokyo Metro’nun temettü getirisi, Mart 2025'te sona erecek mali yıl için yüzde 3,3 olarak öngörülüyor. Analistler, şirketin demiryolu işinin istikrarlı yapısı ve artan turist trafiği ile büyüme potansiyelini vurguladı. Tokyo Metro, geçen mali yılda günde ortalama 6,5 milyon yolcu taşıdı ve yüzde 175 artışla 76 milyar yen işletme geliri elde etti.

Bu büyük halka arz, merkezi hükümet ve Tokyo yerel yönetiminin elindeki hisselerin yarısının satışa çıkarılmasıyla gerçekleştirildi. Tokyo Metro’nun halka arzı, SoftBank’ın 2018'deki telekomünikasyon birimini listelemesinden bu yana Japonya'daki en büyük halka arz oldu.