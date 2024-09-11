Son dakika... ABD ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı: Altın fiyatlarında son durum

ABD Merkez Bankası'nın para politikası hakkında ipucu verecek olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıklandı. Altın, dolar, borsa ve kripto para borsasına etki eden ABD enflasyon verileriyle birlikte, yatırımcılar piyasadaki varlıklarına yön verecek. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentilere paralel arttı. Fed'in önümüzdeki hafta politika faizini sadece 25 baz puan indireceği beklentisi güçlendi.

Temmuz ayında yüzde 2,9 olan yıllık enflasyonun ağustos ayında yüzde 2,6 olması bekleniyordu.

Enerji ve gıda hariç hesaplanan çekirdek TÜFE, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,2 arttı.

Ekonomistler çekirdoek fiyatların ağustosta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,2 artmasını bekliyorlardı.

Enerji fiyatları ağustos ayında yüzde 0,8 gerilerken, gıda fiyatları yüzde 0,1 arttı.

Altın fiyatlarında son durum ne?

Enflasyon verisinin ardından ons altın 2 bin 518 dolardan 2 bin 504 dolar seviyesine geriledi. Gram altın 2 bin 754 liradan işlem görüyor.

Euro/ dolar paritesi gerileyerek 1,1012 seviyesinde bulunuyor.

Bitcoin, kritik verinin açıklanmasının ardından 56 bin 507 dolar seviyelerine geriledi.

Dolar ise 34,02 lira seviyesinde hareket ediyor.