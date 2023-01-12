Son Dakika: ABD Aralık ayı enflasyon verisi açıklandı
Son dakika gelişmesi... Piyasaların gözünün çevrildiği ABD enflasyon verisi açıklandı.
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Küresel piyasaların beklediği ABD enflasyon verileri belli oldu.
ABD Aralık ayı enflasyon rakamları
ABD'de tüketici fiyatları Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 arttı. Aylık olarak ise yüzde 0,1'lik gerileme yaşandı.
Pandemiden bu yana bir ilk
Aralık ayında kaydedilen negatif enflasyon, koronavirüs pandemisinin başından bu yana görülen ilk negatif aylık enflasyon olarak kayıtlara geçti.
ABD’de tüketici fiyatları Kasım'da aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 7,1 yükselmişti.
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