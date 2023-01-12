  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Son Dakika: ABD Aralık ayı enflasyon verisi açıklandı
Takip Et

Son Dakika: ABD Aralık ayı enflasyon verisi açıklandı

Son dakika gelişmesi... Piyasaların gözünün çevrildiği ABD enflasyon verisi açıklandı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Küresel piyasaların beklediği ABD enflasyon verileri belli oldu.

ABD Aralık ayı enflasyon rakamları

ABD'de tüketici fiyatları Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 arttı. Aylık olarak ise yüzde 0,1'lik gerileme yaşandı.

Pandemiden bu yana bir ilk 

Aralık ayında kaydedilen negatif enflasyon, koronavirüs pandemisinin başından bu yana görülen ilk negatif aylık enflasyon olarak kayıtlara geçti.

ABD’de tüketici fiyatları Kasım'da aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 7,1 yükselmişti.

Gizli belgelerin ne olduğu ortaya çıktı!

ABD Haberleri

Gizli belgelerin ne olduğu ortaya çıktı!
Bu konularda ilginizi çekebilir
ABD