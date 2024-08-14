Son dakika: ABD enflasyon verileri açıklandı (ABD temmuz ayı enflasyon rakamları 2024)

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası hakkında ipucu verecek olan enflasyon verisi açıklandı. ABD'de temmuz ayında TÜFE yüzde 0,2 ile beklentilere paralel arttı. Yıllık TÜFE yüzde 2,9 olarak gerçekleşti. TÜFE'nin temmuzda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3 artması bekleniyordu.

Enerji ve gıda fiyatlarının dışarıda tutulduğu çekirdek TÜFE temmuzda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel arttı. Yıllık bazda çekirdek TÜFE de yüzde 3,2'lik beklentiler dahilinde geldi. ABD enflasyonu temmuz ayında yavaşlamasıyla Fed'in faiz indirimine başlamasının önünü açtı.

Küresel piyasalar, dün ABD'de açıklanan üretici enflasyonu verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla pozitif bir seyir izliyordu.

ABD'de enflasyon haziran ayında aylık yüzde 0,1 gerilemiş, yıllık bazda yüzde 3,0 artmıştı.

Altın fiyatlarında son durum ne?

ABD enflasyon verisinin açıklanması sonrasında ons altın 2 bin 464 dolara geriledi. Şu sıralarda 2 bin 468 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın, 2 bin 666 liradan alıcı buluyor.

ABD 2 yıl vadeli hazine kağıdında getiri yüzde 3,97 oldu. Euro/dolar paritesi şu sıralarda 1,1015 seviyesinde bulunuyor.

Saat 16.04 itibarıyla dolar/TL 33,53 seviyesinde işlem görüyor. Euro şu sıralarda 36,99 lira seviyesinde.

Fed'in faiz indirimi beklentisi

Verinin ardından vadeli kontratlar Fed'in Eylül'de faizi 25 baz puan indirmesi olasılığını yüzde 56,5 olarak fiyatlıyor, 50 baz puan indirim olasılığı yüzde 43,5 seviyesinde bulunuyor.