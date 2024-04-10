Son dakika: ABD enflasyon verileri açıklandı... Altın fiyatlarında son durum

ABD’de enflasyon Mart’ta aylık yüzde 0,4 olurken yıllık bazda yüzde 3,5’e yükseldi. Mart ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,4 seviyesindeydi. Böylece ABD enflasyonu martta beklentileri aştı. Ülkede TÜFE, martta yıllık bazda ise yüzde 3,5 artarken, enflasyon eylül ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Enflasyon şubatta yıllık yüzde 3,2 olarak tahminleri aşmış, bu da Fed’den faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesine neden olmuştu.

Barınma ve benzin fiyatlarındaki artış öne çıktı

Söz konusu dönemde barınma endeksi yüzde 0,4 benzin fiyatı yüzde 1,7 yükseldi. Barınma ve benzin fiyatlarındaki yükseliş, TÜFE'deki aylık artışın yarısından fazlasına katkıda bulundu.

Enerji endeksi martta aylık yüzde 1,1, gıda endeksi yüzde 0,1 arttı. Ulaşım fiyatlarının da aylık yüzde 1,5 artması dikkati çekti.

Çekirdek enflasyon da beklentileri aştı

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de martta şubat ayında olduğu gibi aylık yüzde 0,4 ve yıllık 3,8 arttı. Piyasa beklentileri çekirdek TÜFE'nin martta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artması yönündeydi.

ABD enflasyon verisi altın fiyatlarını nasıl etkiledi?

Dün 2 bin 365 dolarla rekor seviyeyi gören altının ons fiyatı, sabah saatlerinde önceki kapanışa göre yüzde 0,1'lik değer kazancıyla 2 bin 354 dolar seviyesinden alıcı buldu.

ABD enflasyonunun açıklanmasıyla beraber saat 15.40 itibarıyla ons altının fiyatı, 2 bin 339 dolara geriledi. Ons altın şu sıralarda 2 bin 340 seviyelerinde bulunuyor.

Euro/dolar paritesi şu sıralarda 1,0768 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi, 104,85 seviyesine kadar yükseldi.

Bitcoin fiyatı ise 68 bin dolar seviyelerine geriledi.