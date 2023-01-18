Son dakika... ABD üretici fiyatlarında (ÜFE) aylar sonra bir ilk

ABD'de aralık ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri açıklandı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın yayımladığı verilere göre; ÜFE bir önceki aya göre yüzde 0,5 azaldı. Piyasaların beklentisi yüzde 0,1 azalış yönündeydi.

Bu oran, Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Yıllık bazda beklentinin altında yükseliş

Yıllık bazda da üretici fiyatları aralık ayında 6,2 oranında beklentilerin altında yükseldi. Piyasa beklentisi ÜFE'nin yüzde 6,8 seviyesinde olacağı yönündeydi.

Çekirdek ÜFE'de beklenen yükseliş

ABD'de gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek üretici fiyatları Aralık ayında %0.1 ile beklentilere paralel yükseldi. Kasım ayında %0.4 olarak açıklanan çekirdek ÜFE %0.2 seviyesine revize edildi.