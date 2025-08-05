Son dakika: ABD vizesinde sıcak gelişme! 15 bin dolar şartından Türk vatandaşları muaf tutuldu

ABD Dışişleri Bakanlığı, bazı ülke vatandaşlarından iş ve turist vizesi başvurularında 15 bin dolara kadar teminat alınmasını öngören yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Uygulamanın, vize süresini aşma oranlarının yüksek olduğu ülkelerden gelen başvuruları kapsayacağı belirtilirken, edinilen bilgilere göre Türk vatandaşlarının bu uygulamadan muaf tutulacağı öğrenildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Salı günü yayımlanması beklenen yasal düzenleme kapsamında, bazı ülkelerden iş ve turist vizesine başvuran kişilerden 5, 10 veya 15 bin dolara kadar “teminat” alınması planlanıyor. Bakanlık, bu uygulamanın belirli ülke vatandaşlarının ABD’ye giriş süreçlerini daha kontrollü yürütmek ve mali yükümlülüklerini karşılayıp karşılamadıklarını test etmek amacıyla devreye alınacağını kaydetti.

Yayımlanacak düzenlemede şu ifadelere yer verildi:

”… Bakanlık tarafından vize süresini aşma oranlarının yüksek olduğu belirlenen ülkelerin vatandaşları, tarama ve inceleme bilgilerinin yetersiz olduğu düşünülen veya yatırım yoluyla vatandaşlık sunan ülkelerin vatandaşları pilot programa tabi tutulabilir.”

Yeni sistemle birlikte hangi ülkelerin bu teminat uygulamasına tabi tutulacağı, yarın açıklanacak resmi düzenlemeyle netlik kazanacak.

Ancak edinilen bilgilere göre, Türk vatandaşlarının bu uygulamadan muaf olacağı belirtildi. Bu kapsamda Türkiye’den yapılan vize başvurularında herhangi bir teminat şartı aranmayacak.