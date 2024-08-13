Son dakika... ABD'de ÜFE temmuzda beklentilerin altında: Altın fiyatlarında son durum ne?

ABD Çalışma Bakanlığı, Temmuz ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre ÜFE, Temmuz’da bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı. Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,2 artması yönündeydi. ÜFE, Haziran’da yüzde 0,2 artmıştı.

Üretici fiyatları Temmuz’da yıllık bazda yüzde 2,2 artış gösterdi.

Piyasa beklentilerinin altında gelen üretici enflasyonunun Temmuz’da yıllık bazda yüzde 2,3 olacağı öngörülüyordu. ÜFE, Haziran’da yıllık bazda yüzde 2,6 artmıştı.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE, Temmuz’da aylık bazda değişkenlik göstermezken yıllık bazda yüzde 2,4 arttı. Çekirdek üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,6 olacağı tahmin ediliyordu.

Çekirdek üretici fiyatları, Haziran’da aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,0 artış kaydetmişti.

Kritik verinin ardından altın fiyatlarında son durum

ABD ÜFE verisinin ardından ons altın 2470,73 doları gördü, şu sıralarda 2469,79 dolar seviyesinde seyrediyor. Gram altın ise 2 bin 659 lira seviyesinde bulunuyor.