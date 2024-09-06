SON DAKİKA: ABD’nin istihdam verisi sonrası altın fiyatlarında son durum ne?
Son dakika haberi... ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarım dışı istihdam verilerini açıkladı. Tarım dışı istihdam ağustosta ayında 142 bin artış gösterdi. Analistlerin beklentisi istihdamda 161 bin artış olacağı yönündeydi. ABD istihdam verisi sonrasında ons altın 2 bin 520 dolardan işlem görüyor, veri öncesi 2 bin 517 dolar seviyesindeydi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 18 Eylül tarihinde gerçekleştireceği toplantı öncesi en çok beklenen verilerden tarım dışı istihdam, piyasa beklentilerinin altında kaldı. Tarım dışı istihdam ağustos ayında 142 bin artış gösterdi. Analistlerin beklentisi istihdamda 161 bin artış olacağı yönündeydi. Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 7,8 seviyesinden yüzde 7,9'a çıktı.
Altın fiyatlarında son durum ne?
ABD'deki kritik veri sonrası altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Ons altın 2 bin 520,87 dolardan işlem görüyor, veri öncesi 2 bin 517,56 dolar seviyesindeydi.
AYRINTILAR GELİYOR...