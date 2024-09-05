SON DAKİKA AKARYAKIT FİYATINDA İNDİRİM: Benzine indirim geliyor (5 Eylül akaryakıt fiyatları)
Akaryakıtta tabela değişecek. Brent petrol, haftanın başından bu yana yaklaşık yüzde 8 kaybettikten sonra varil başına 73 doların altına düştü. Petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıtta indirim beklentisi oluşturdu. Benzin fiyatlarında 1 lira 83 kuruşluk indirim bekleniyor. Peki, 5 Eylül 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıta zam ya da indirim olarak yansıyor. Brent petrol, haftanın başından bu yana yaklaşık yüzde 8 kaybetti. Brent petrolün varil fiyatı 73 doların altına düştü. Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim getirdi. Benzin fiyatlarında 1 lira 83 kuruşluk indirim beklenirken, motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 43.31 TL
Motorin litre fiyatı: 43.23 TL
LPG litre fiyatı: 25.13 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 43.19 TL
Motorin litre fiyatı: 43.16 TL
LPG litre fiyatı: 24.59 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 43.62 TL
Motorin litre fiyatı: 43.62 TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 44.08 TL
Motorin litre fiyatı: 44.13 TL
LPG litre fiyatı: 24.89 TL