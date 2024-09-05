SON DAKİKA AKARYAKIT FİYATINDA İNDİRİM: Benzine indirim geliyor (5 Eylül akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıta zam ya da indirim olarak yansıyor. Brent petrol, haftanın başından bu yana yaklaşık yüzde 8 kaybetti. Brent petrolün varil fiyatı 73 doların altına düştü. Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim getirdi. Benzin fiyatlarında 1 lira 83 kuruşluk indirim beklenirken, motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 43.31 TL

Motorin litre fiyatı: 43.23 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 43.19 TL

Motorin litre fiyatı: 43.16 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 43.62 TL

Motorin litre fiyatı: 43.62 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 44.08 TL

Motorin litre fiyatı: 44.13 TL

LPG litre fiyatı: 24.89 TL