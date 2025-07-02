Ticaret Bakanı Ömer Bolat, haziran ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bolat haziran ayına ve yılın ilk 6 ayına ilişkin ithalat, ihracat ve dış ticaret açığı verilerini duyurdu.

Haziranda dış ticaret açığı yıllık yüzde 38,8 artarak 8,2 milyar dolar olurken 2025'in ilk 6 ayındaki açık ise 49,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bakan Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şunlar:

* İhracatta ilk 6 ayımızı olumlu bir tabloyla kapattık.

* Haziran ayında ihracatımız yüzde 8 artışla 20,5 milyar dolara ulaştı.

* Bu yılık ilk 6 ayının 5'inde aylık ihracatımız arttı.

* İlk 6 aylık rakamlara baktığımızda en yüksek aylık artışı haziran ayında sağladık.

* İlk 6 ayda ihratacımız yüzde 4,1 artışla 131,4 milyar dolar olarak gerçkleşti. Geçen yıl 126,2 milyar dolardı.

* 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla 12 aylık ihracatımız 267 milyar dolara ulaştı. Bu rakam ihracatta yıllık bazda ulaştığımız yeni bir rekor seviye oldu.

İthalat verileri

* İtlahatta 30 milyar doların altında kaldık.

* Haziran ayı ithalatımız yıllık yüzde 15,3 artışla 28,7 milyar dolar oldu.

* 2025 yılının ilk yarısında ithalat, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,2 artışla 180,9 milyar dolar oldu.

* İthalatımız son 12 aylık dönemde yüzde 2,9 artışla 356,1 milyar dolar oldu.

Dış ticaret açığı verileri

* Dış ticaret açığımız haziran ayında yıllık yüzde 38,8 artarak 8,2 milyar dolar oldu.

* 2025'in ilk yarısında dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,3 oranında artışla 49,4 milyar dolar oldu.

* Dış ticaret açığımız son 12 aylık dönemde yüzde 1,9 artış işe 89,2 milyar dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranları

* Haziranda ihracatın ithalatı karşılama oranı yıllık yüzde 4,8 puanlık azalışla yüzde 71,5 oldu.

* İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde yüzde 72,7 oldu.

* İhracatın ithalatı karşılama oranı son 12 aylık dönemde yüzde 75 oldu.