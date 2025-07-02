Son Dakika... Bakan Bolat açıkladı: Haziran ayı dış ticaret açığı belli oldu!
Son Dakika haberi.. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Bolat'ın açıklamalarına göre, dış ticaret açığı haziran ayında yıllık yüzde 38,8 artarak 8,2 milyar dolar oldu. 2025'in ilk 6 ayındaki açık ise 49,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, haziran ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bolat haziran ayına ve yılın ilk 6 ayına ilişkin ithalat, ihracat ve dış ticaret açığı verilerini duyurdu.
Haziranda dış ticaret açığı yıllık yüzde 38,8 artarak 8,2 milyar dolar olurken 2025'in ilk 6 ayındaki açık ise 49,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Bakan Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şunlar:
* İhracatta ilk 6 ayımızı olumlu bir tabloyla kapattık.
* Haziran ayında ihracatımız yüzde 8 artışla 20,5 milyar dolara ulaştı.
* Bu yılık ilk 6 ayının 5'inde aylık ihracatımız arttı.
* İlk 6 aylık rakamlara baktığımızda en yüksek aylık artışı haziran ayında sağladık.
* İlk 6 ayda ihratacımız yüzde 4,1 artışla 131,4 milyar dolar olarak gerçkleşti. Geçen yıl 126,2 milyar dolardı.
* 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla 12 aylık ihracatımız 267 milyar dolara ulaştı. Bu rakam ihracatta yıllık bazda ulaştığımız yeni bir rekor seviye oldu.
İthalat verileri
* İtlahatta 30 milyar doların altında kaldık.
* Haziran ayı ithalatımız yıllık yüzde 15,3 artışla 28,7 milyar dolar oldu.
* 2025 yılının ilk yarısında ithalat, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,2 artışla 180,9 milyar dolar oldu.
* İthalatımız son 12 aylık dönemde yüzde 2,9 artışla 356,1 milyar dolar oldu.
Dış ticaret açığı verileri
* Dış ticaret açığımız haziran ayında yıllık yüzde 38,8 artarak 8,2 milyar dolar oldu.
* 2025'in ilk yarısında dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,3 oranında artışla 49,4 milyar dolar oldu.
* Dış ticaret açığımız son 12 aylık dönemde yüzde 1,9 artış işe 89,2 milyar dolar oldu.
İhracatın ithalatı karşılama oranları
* Haziranda ihracatın ithalatı karşılama oranı yıllık yüzde 4,8 puanlık azalışla yüzde 71,5 oldu.
* İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde yüzde 72,7 oldu.
* İhracatın ithalatı karşılama oranı son 12 aylık dönemde yüzde 75 oldu.