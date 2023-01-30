Son Dakika... Bakan Dönmez açıkladı: Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına yeni indirim yolda

Doğal gaz ve elektrik fiyatlarında Mart ayında yeni bir indirim beklentisi var. İndirim beklentisine ilişkin açıklama, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den geldi.

Geçen hafta ağır sanayi kuruluşlarının kullandığı doğal gaz ve elektrik fiyatlarına indirim yapıldığını anımsatan Bakan Dönmez, indirimlerin Mart ayında da devam edebileceğini söyledi.

Umman ile yeni anlaşma

“Buradan ilk kez söylüyorum” diyerek Umman ile yapılan yeni bir gaz anlaşmasının müjdesini veren Dönmez, “Şu an BOTAŞ Genel Müdürümüz ve heyeti Umman’da. Umman ile yeni bir gaz alım anlaşması imzalıyoruz. Umman’dan yıllık 1,4 milyar metreküplük gaz tedarik edeceğiz ve anlaşmamız 10 yıl geçerli olacak. Daha sonra yine uygun şartlar oluşursa anlaşmayı uzatma imkanımız da söz konusu” ifadelerini kullandı.