Son Dakika: Bakan Ersoy duyurdu: 6 aylık turizm gelirinde rekor!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin 2025 yılının ilk 6 aylık turizm performansına ilişkin sunum gerçekleştirerek verileri duyurdu.

Bakan Ersoy, Cumhuriyet tarihinin 6 aylık dönemlerindeki en yüksek turizm gelirinin bu yıl elde edildiğini belirterek, "25,8 milyar dolar gelir elde ettik, yıl sonu hedefimiz olan 64 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Bakanlık verilerine göre, Ocak-Haziran döneminde Türkiye’yi 26 milyon 389 bin turist ziyaret etti. En fazla ziyaretçi sırasıyla Rusya, Almanya ve İngiltere’den geldi. 2024’ün aynı dönemine göre ziyaretçi sayısında yüzde 1’lik artış yaşandı.

Bakan Ersoy, sezonun sadece yaz aylarıyla sınırlı kalmayacağını belirtti. "Eylül, Ekim ve Kasım aylarında rezervasyonların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini bekliyoruz" diyen Ersoy, sezonun sonbaharda da yoğun geçeceğine işaret etti.

"Bir Anadolu şenliği" geliyor

Öte yandan, Bakan Ersoy kültür ve sanat yoluyla ülkenin her bölgesine ulaşmayı hedefleyen yeni bir proje duyurdu. "Bir Anadolu Şenliği" adı verilen etkinlik dizisiyle, bu yıl 5 şehirde devlet tiyatroları, opera ve bale, sinema gösterimleri gibi sanatsal faaliyetler gerçekleştirilecek.

Ersoy, "Terörden arındırılmış bölgelerde kültür-sanat üzerinden yeni bir sosyal dinamizm yaratmayı amaçlıyoruz. Tüm imkânlarımızı seferber ederek bu bölgelerde sanatın seviyesini yukarı taşıyacağız" diye konuştu.

Turizmde yıl sonu hedefi olan 64 milyar dolarlık gelir için beklentiler yükselirken, Bakanlık sezon boyunca rezervasyonların ve ziyaretçi yoğunluğunun devam etmesini öngörüyor.