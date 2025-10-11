Son Dakika Haberi: Bitcoin, Ethereum, Altcoin’ler neden düştü? Kripto paralar niçin çakıldı? İşte kripto piyasasında son durum…

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin tarafından teknoloji açısından kritik nadir minerallere getirilen ihracat limitlerine misilleme olarak yüzde 100 ek gümrük vergisi kararı finansal piyasaları sarstı.

Dünyanın ilk ve piyasa değeri en yüksek kripto parası Bitcoin 12.20 sıralarında yüzde 8,5 civarı değer kaybederek 104 bin dolara düştü. Bitcoin en son 9 Eylül’de bu seviyelerdeydi.

Bitcoin’den sonraki en büyük kripto para Ethereum ise yüzde 6’a yakın düşüşle 3 bin 504 dolar seviyesini gördü.

Bitcoin 07.10 itibarıyla 111 bin 853 dolar, Ethereum ise 3 bin 793 dolaylarında işle görüyor.

BNB, XRP, Solana, Dogecoin ne kadar düştü?

Aynı süreçte 971 dolar seviyesine gerileyen BNB şu sıralar 1,135 dolar seviyesinde.

1,85 dolara düşen XRP, 2,41 dolar, 174,8 dolara inen Solano ise 186 dolar civarında işlem görüyor.

Dogecoin 0,1384 doları görürken toparlanarak 0,1948 dolar civarlarına yükseldi.

15,6 dolara inen Avax ise şu sıralar 21,92 seviyelerinden alınıp satılıyor.