Son dakika... Dolar kurunda son durum (25 Haziran Salı Güncel Döviz Kurları)

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl 2 kez faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentilerin artmasına karşın banka yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmeleriyle karışık bir seyir izleniyor.

Dolar fiyatları 33 TL seviyesini gördü. Dolar fiyatları, gün içinde en düşük 32,8613 lira, en yüksek de 33,1355 lira seviyesini gördü.

Dolar 18:30 itibarıyla 32,9696 liradan el değiştiriyor. Dün alıcılı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,2 artışla 32,9217'den tamamlamıştı. Dolar/TL en son 19 Nisan 2024 tarihinde 33 lira bandını aşmıştı.

Euro/TL ne kadar?

Euro gün içinde en düşük 35,3089 lira, en yüksek de 35,6028 lirayı gördü.

Euro 18:30 itibarıyla 35,3563 liradan alıcı buluyor.