Son Dakika: Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak

Kahramanmaraş merkezli gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen saat artıyor.

Pazartesi sabaha karşı meydana gelen depremde, 10 ilden oluşan geniş bir coğrafyada aralarında hastanelerin ve büyük kamu binalarının da bulunduğu binlerce bina yıkıldı, aynı gün öğle saatlerinde gerçekleşen 7.6 büyüklüğünde ikinci depremin ardından felaketin boyutu daha da büyüdü.

Milyarlarca dolarlık harcama gerekebilir

Depremden etkilenen 10 ilde toplam 13.42 milyon kişi yaşıyor.

Çöken hastanelerin, devasa depremden zarar gören yolların ve iletim hatlarının yeniden inşaası, barınma kaynaklı kısa orta ve uzun vadeli ihtiyaçlar, milyarlarca dolarlık harcama gerektirecek.

Ekonomiye etkisi ne olacak?

İngiliz haber ajansı Reuters’ın önceki gün hesaplamalarına başvurduğu 3 ekonomist depremin GSYH'ye etkisini 0.6 ila 2 puan arasında kayıp olarak hesapladı.

Büyük felaketin ekonomiye etkisinin ne olacağı piyasalar tarafından yakından izleniyor.

Dünya Bankası'ndan mali kaynak

Tüm bu gelişmeler gündemdeki yerini korurken, Dünya Bankası Başkanı David Malpass Türkiye'ye yapacakları mali yardıma ilişkin açıklama yaptı.

Malpass, yardımın belediyeler düzeyinde temel altyapının yeniden inşası için kullanılacağını söyledi. Malpass, felaketten etkilenen insanlar için ise 1 milyar dolarlık ek yardım paketinin de hazırlandığını ifade etti.