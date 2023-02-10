  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Son dakika: Emekli maaşları erkene çekildi! İşte ödeme tarihleri
Takip Et

Son dakika: Emekli maaşları erkene çekildi! İşte ödeme tarihleri

Son dakika gelişmesi: Kahramanmaraş depremleri nedeniyle emekli ve BAĞ-KUR maaşları erkene çekildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle emekli maaşlarının erkene çekildiğini açıkladı.

Buna göre; SSK aylıklarından; 17, 18, 19 ve 20 Şubat tarihlerinde ödenecek maaşlar 14 Şubat’ta; 21, 22, 23, 24 Şubat’ta ödenecek maaşlar 15 Şubat’ta; 25, 26 Şubat’ta yatırılacak maaşlar, 16 Şubat’ta yaptırılacak.

BAĞ-KUR aylıklarından 25 ve 26 Şubat’ta yatırılacak olanlar 16 Şubat’ta, 27 ve 28 Şubat’ta yatırılacak olanlar ise 17 Şubat’ta yatırılacak.

Ayrıntılar geliyor...

Bankada unutulan paralar siliniyor! Sizin de paranız olabilir…

Ekonomi Haberleri

Bankada unutulan paralar siliniyor! Sizin de paranız olabilir…
Depremin ibretlik fotoğrafı

Deprem Haberleri

Depremin ibretlik fotoğrafı
Bu konularda ilginizi çekebilir
ekonomi deprem