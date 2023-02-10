Son dakika: Emekli maaşları erkene çekildi! İşte ödeme tarihleri
Son dakika gelişmesi: Kahramanmaraş depremleri nedeniyle emekli ve BAĞ-KUR maaşları erkene çekildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle emekli maaşlarının erkene çekildiğini açıkladı.
Buna göre; SSK aylıklarından; 17, 18, 19 ve 20 Şubat tarihlerinde ödenecek maaşlar 14 Şubat’ta; 21, 22, 23, 24 Şubat’ta ödenecek maaşlar 15 Şubat’ta; 25, 26 Şubat’ta yatırılacak maaşlar, 16 Şubat’ta yaptırılacak.
BAĞ-KUR aylıklarından 25 ve 26 Şubat’ta yatırılacak olanlar 16 Şubat’ta, 27 ve 28 Şubat’ta yatırılacak olanlar ise 17 Şubat’ta yatırılacak.
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