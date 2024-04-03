Son dakika: ENAG mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
Son dakika haberi... Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mart ayında yüzde 5,68 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 124,63 olarak gerçekleşti. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre ise tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 68,50, aylık yüzde 3,16 artış gösterdi.
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mart ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu açıkladı.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) mart ayında yüzde 5,68 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 124,63 olarak gerçekleşti.
TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en çok aylık düşüş -yüzde 0,64 ile "Haberleşme" en fazla yükseliş ise yüzde 10,32 ile "Giyim ve Ayakkabı" kaleminde gerçekleşti.
TÜİK: Aylık 3,16, yıllık 68,50
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) da mart ayı enflasyon verilerini 10.00'da açıladı. Buna göre; tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 68,50, aylık yüzde 3,16 arttı. TÜFE'deki artış son iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,50 olarak gerçekleşti.
TCMB Başkanı'ndan açıklama
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, dün yaptığı açıklamasında, aylık enflasyonun ana eğilimini belirgin ve kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşullarını sürdüreceklerini belirtmişti.
Karahan, "Para politikasındaki kararlı duruşumuz, hedeflediğimiz dezenflasyon patikasına başarıyla ulaşmamızı sağlayacaktır" ifadesini kullanmıştı.
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
Öncü göstergeler de mart ayında enflasyonun artacağına işaret ediyordu. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre İstanbul'da martta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,93, toptan fiyatlar yüzde 3,78 artış göstermişti.