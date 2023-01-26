Son dakika... EPDK açıkladı: Sanayi elektriği için indirim yolda

Son dakika haberi… Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatına indirim yaptı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz; serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatının 4200 TL/MWh’den 3650 TL/MWh’ye düşürüldüğünü açıkladı.

Yılmaz: Düşüşün devam etmesi bekleniyor

Yılmaz elektrik üretim maliyetlerinde yaşanan düşüşlerin piyasaya olumlu etkisinin devam ettiğini söyledi. Fiyat hareketlerini titizlikle takip ettiklerini ve ivedilikle piyasaya yansıttıklarını vurgulayan Yılmaz, maliyet bazlı düşüş seyrinin devam etmesini beklediklerini açıkladı.

Yılmaz şunları söyledi:

“- Elektrik piyasamızdaki fiyatlarda düşüş seyri devam ediyor, özellikle kış ayları için bu gerçekten çok olumlu bir gelişme.

- Kurulumuzun aldığı kararla serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 4200 TL/MWh’den 3650 TL/MWh’ye düşürdük.

- Böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin Şubat’tan itibaren %12 düzeyinde düşmesini bekliyoruz”

"Bütün tüketicilerimiz için yansımasını göreceğiz"

Tarifeler hesaplanırken en önemli kalem olan serbest piyasa fiyatlarındaki düşüşün sadece serbest tüketici odaklı düşünülmemesi gerektiğini belirten Yılmaz, düşüş seyrinin bütün tüketici gruplarının tarifelerine olumlu yansıyacağına dikkat çekti.

Yılmaz şunları söyledi:

"- Azami uzlaştırma fiyat mekanizmamızla oluşan havuz ile bütün tüketicilerimizi korumaya devam ediyoruz.

- Bunun yanı sıra maliyet bazlı düşüşler de elbette çok önemli. Piyasalarda maliyet bazlı yaşanan bu düşüş öncelikle büyük tüketimi olan sanayi tüketici grubuna doğrudan yansıyor.

- Ancak bu düşüş süreci devam ettikçe -ki devam etmesini öngörüyoruz- çok kısa zaman içinde bütün tüketicilerimiz için yansımasını göreceğiz."