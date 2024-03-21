Son dakika: EPDK duyurdu... Elektrik aboneliğinde yeni karar
Elektrik faturası desteği alan vatandaşların abonelik sürecinde güvence bedeli alınmayacak. Söz konusu karar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından duyuruldu.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan elektrik faturası desteği alan vatandaşlardan elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli alınmayacağını duyurdu.
Karara göre 3.7 milyon aileden elektrik aboneliği güvence bedeli alınmayacak.
Düzenleme elektrik aboneliğinde bin 634 liraya kadar avantaj sağlayacak.