Son Dakika... EYT'lilerin beklediği haber geldi: EYT'lilerin ilk maaş tarihi belli oldu
Son dakika gelişmesi... EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, “Mart ayında EYT’li kardeşlerimiz maaşlarını alacak. Sözleşmelilere kadro düzenlemesinden sonra EYT düzenlemesini muhtemelen önümüzdeki hafta Meclis'e sunacağız" dedi.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde gözler TBMM'ye çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı EYT düzenlemesini içeren kanun teklifinin, TBMM'ye sunulması bekleniyor.
EYT'ye ilişkin son açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. Akbaşoğlu, EYT ile ilgili teknik çalışmanın tamamlanmasının ardından düzenlemenin kanun teklifi haline getirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.
EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak?
Kanun teklifinin yasalaşmasını bekleyen EYT'li yurttaşların en merak ettiği konulardan bir tanesi ilk maaşların ne zaman hesaplara yatacağı konusu... Akbaşoğlu, EYT'lilerin ilk maaş alacağı tarihi de açıkladı. Akbaşoğlu, "Mart ayında EYT’li kardeşlerimiz maaşlarını alacak." diye konuştu.