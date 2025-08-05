Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amaçlandı.

Bu kapsamda, 2025-2026 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre, Giresun kalite için kilogram başına 200 lira, levant kalite için kilogram başına 195 lira oldu.

Yüksek randımanlı fındığa (yüzde 50 randıman üzerindeki her artı 1 randıman için) Giresun kalitede kilogram başına 4 lira, levant kalitede kilogram başına 3,90 lira ilave fiyat verilecek.

Alımlara 25 Ağustos'ta başlanacak

TMO, fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladı.

Üreticiler 18 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile "https://randevu.tmo.gov.tr" adresi veya "e-Devlet" üzerinden randevularını alabilecek.

Kabuklu fındık alımlarına 25 Ağustos'ta başlanacak, alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacak.

Üreticilerin TMO'ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri gerekiyor.