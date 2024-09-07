SON DAKİKA: Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bugün bir kez daha Türkiye'nin kredi notuna dair raporunu yayınladı Türkiye'nin yzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notu "B+"dan "BB-"ye çıkarıldı. Kredi notunun artmasının ardından görünüm "pozitif"ten "durağan"a revize edildi.

'Rezervler artacak'

Fitch değerlendirmesinde, pozitif reel faiz oranlarının, düşük cari hesap açıkları ve döviz korumalı mevduatlardaki düzenli ve kademeli düşüş, muhtemelen dış tamponlardaki iyileşmenin kalıcılığını destekleyeceğini belirtti. Açıklamada, "Rezervlerin 2024 sonu itibarıyla 158 milyar ABD dolarına ve 2025 sonu itibarıyla 165 milyar ABD dolarına çıkmasını öngörüyoruz." denildi.

Sıkı para politikasına vurgu

Fitch, sıkı para politikası duruşunun sürdürülmesinin (2025 yılı başlarında başlayacak gevşeme döngüsüyle birlikte) öngörülen mali konsolidasyon ve ihtiyatlı asgari ücret ayarlamalarıyla birlikte enflasyonda önemli bir düşüşü destekleyeceğine ve iyileştirilmiş dış likidite tamponlarının, düşük cari açıkların ve azalan dolarizasyonun sürdürülmesine yardımcı olacağına dair daha fazla güven duyduğunu ifade etti.

Enflasyon tahmini

Enflasyonun 2024'ü yüzde 43'te tamamlamasını beklediğini açıklayan kuruluş raporunda şunları kaydetti: "Bu da yıl için ortalama %59,5 enflasyona yol açacak; ortalama enflasyon daha sonra 2025'te %31'e (2025 sonunda %21) düşecek, bu da "BB" derecelendirme kategorisindeki en yüksek seviye olacak. Hala yüksek öngörülen enflasyon seviyesi göz önüne alındığında, para politikasının erken gevşetilmesi veya temel durumumuz olmayan mevcut politika yönünün terk edilmesi, enflasyonist baskıları ve dolayısıyla makro-finansal istikrarı ve ödemeler dengesi risklerini yeniden canlandırabilir."

'Politika geri dönüşleri riski hala mevcut'

Açıklamada, "Temel düşüncemiz, mevcut ekonomik programın siyasi liderlikten destek almaya devam ettiğidir. Bununla birlikte, Fitch'in görüşüne göre, Türkiye'nin yakın tarihi, en üst siyasi seviyelerde düşük faiz oranlarına olan güçlü inanç ve çıkar grupları ile lobi gruplarının potansiyel direnci göz önüne alındığında, politika geri dönüşleri riski hala mevcuttur" dendi.

Fitch, büyümenin 2024'te yüzde 3,5'e düşmesini, gelecek yıl yüzde 2,8'de kalmasını öngörüyor.

Fitch, en son 8 Mart'ta Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya, görünümü ise "durağan"dan "pozitif"e yükseltmişti.