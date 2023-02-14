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Son dakika gelişmesi: Konteyner ve prefabrik yapı ihracatına 3 ay yasak

Ticaret Bakanlığı, depremler nedeniyle ilk etapta ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacının acilen giderilmesi için konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatını 3 ay yasakladı.

Haber Merkezi
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Ticaret Bakanlığı, konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler nedeniyle ilk etapta ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacının acilen giderilebilmesine katkı sunmak amacıyla konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatı 15 Şubat'tan itibaren 3 ay süreyle yasaklanmıştır" ifadesi yer aldı.

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