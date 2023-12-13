Son dakika gelişmesi...Fed faizi sabit tuttu!

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitedeki büyümenin güçlü temposunun üçüncü çeyrekte yavaşladığına işaret ettiği bildirildi.

İstihdam kazanımlarının yılın başından bu yana yavaşladığı ancak güçlü kalmayı sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, işsizlik oranının düşük kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, enflasyonun yıl boyunca yavaşladığı ancak yüksek seyrini koruduğu ifade edildi.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 oranında enflasyon hedeflediği vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi amacıyla federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığında tutulmasına karar verildiği bildirildi.

Art arda 3 toplantıda faiz oranında değişikliğe gidilmedi

ABD'de yüksek enflasyon karşısında geçen yıl varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana toplam 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı.

Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.

Son kararıyla Fed, politika faizini art arda 3 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bıraktı.

ABD'de enflasyon, geçen yıl haziranda yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak kasımda yıllık bazda yüzde 3,1 olarak kaydedilmişti.

ABD Merkez Bankası (Fed), gelecek yıl faiz indirimlerinin başlayabileceği sinyalini verirken bankanın tahminleri gelecek yıl toplamda 75 baz puanlık faiz indirimi yapılabileceği ihtimalini ortaya koydu.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından Fed'den yapılan açıklamada, enflasyonu zaman içerisinde yüzde 2'ye düşürmek için uygun olabilecek "herhangi" bir ilave politika sıkılaştırmasının boyutunun belirlenmesinde Komitenin para politikasındaki kümülatif sıkılaştırmayı, para politikasının ekonomik aktivite ve enflasyona etkisindeki gecikmeleri, ekonomik ve finansal gelişmeleri dikkate alacağı belirtildi.

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için eylülde öngördüğü yüzde 5,6'dan yüzde 5,4'e düşürdü.

Fed, yıl boyunca her iki toplantıda bir ekonomiye ilişkin tahminlerinin yer aldığı bir "projeksiyon" tablosu yayınlıyor.

Buna göre, Fed'in federal fon oranına ilişkin 2024 yılı için tahmini yüzde 5,1'den yüzde 4,6'ya, 2025 yılı için yüzde 3,9'dan yüzde 3,6'ya indirildi. Fed'in 2026 yılına ilişkin faiz öngörüsü ise yüzde 2,9 olarak korundu. Uzun dönem ortalama faiz beklentisi de yüzde 2,5'te tutuldu.

Söz konusu tahminler Fed'in gelecek yıl toplamda 75 baz puanlık faiz indirimine gidebileceğini işaret ediyor.

Bankanın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 3,3'ten yüzde 2,8'e, 2024 için yüzde 2,5'ten yüzde 2,4'e ve 2025 için yüzde 2,2'den yüzde 2,1'e düşürüldü. Enflasyon tahmini 2026 için yüzde 2 olarak belirlendi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler de aşağı yönde revize edilirken çekirdek enflasyona yönelik öngörüler bu yıl için yüzde 3,7'den yüzde 3,2'ye, 2024 için yüzde 2,6'dan yüzde 2,4'e ve 2025 için yüzde 2,3'ten yüzde 2,2'ye indirildi. Fed'in 2026 yılı çekirdek enflasyon tahmini ise değişmeyerek yüzde 2'de sabit kaldı.

ABD ekonomisinin büyüme tahmini bu yıl için yüzde 2,1'den yüzde 2,6'ya yükseltilirken gelecek yıl için yüzde 1,5'ten yüzde 1,4'e düşürüldü. Büyüme tahmini 2025 yılı için yüzde 1,8'de bırakılırken 2026 için yüzde 1,8'den yüzde 1,9'a çıkartıldı.

İşsizlik oranına ilişkin tahminler ise bu yıl için yüzde 3,8, gelecek yıl için yüzde 4,1 ve 2025 için yüzde 4,1 olarak tutuldu. 2026 yılına ilişkin işsizlik oranı öngörüsü ise yüzde 4'ten yüzde 4,1'e yükseltildi.

Powell: Politika faizi zirveye yakın

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankanın para politikası sıkılaşmasını muhtemelen tamamladığını ancak ihtiyaç olması halinde daha da sıkılaştırmaya hazır olduklarını ifade etti.

Powell, Fed'in politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Enflasyonun en yüksek seviyelerinden gerilediğini ve bunun işsizlikte önemli bir artış yaşanmadan gerçekleştiğini belirten Powell, ancak enflasyonun hala çok yüksek olduğunu, düşürülmesi konusunda devam eden sürecin garanti olmadığını ve ileriye dönük seyrin de belirsizlik içerdiğini dile getirdi.

Powell, attıkları adımların politika faizini oldukça kısıtlayıcı bir bölgeye taşıdığına işaret ederek, sıkı para politikasının ekonomik aktivite ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu ve sıkılaşmanın etkilerinin muhtemelen henüz tam olarak hissedilmediğini kaydetti.

Fed yetkilileri faiz artırım ihtimalini masadan kaldırmak istemiyor

Son aylardaki düşük enflasyon verilerini memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Powell, ancak enflasyonun sürdürülebilir şekilde hedefe doğru ilerlediğine dair güven oluşturmak için daha fazla kanıt görülmesi gerekeceğini vurguladı.

Powell, enflasyonun yüzde 2'ye düşürülmesi sürecinin biraz zaman alacağının öngörüldüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Sıkılaştırma döngüsünde politika faizimizin muhtemelen zirvede veya zirveye yakın olduğuna inanırken, ekonomi pandemiden bu yana tahminleri birçok yönden şaşırttı ve yüzde 2'lik enflasyon hedefimize doğru devam eden ilerleme garanti değil. İhtiyaç olması halinde politikayı daha da sıkılaştırmaya hazırız. Enflasyonu zaman içinde sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düşürmek için yeterince kısıtlayıcı bir para politikası duruşu elde etmeye ve enflasyonun bu hedefe doğru gittiğinden emin olana kadar politikayı kısıtlayıcı tutmaya kararlıyız."

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin faiz oranının seyrine ilişkin değerlendirmelerine değinen Powell, "Yetkililer faiz oranlarının daha da artırılmasını uygun bulmamasına rağmen bu olasılığı masadan kaldırmak da istemiyor." dedi.

"Zafer ilan etmek için henüz çok erken"

Powell, ABD ekonomisinin bu yılki dayanıklılığına rağmen resesyon yaşanma ihtimalinin her zaman olduğuna dikkati çekerek, "Ekonominin şu anda resesyonda olduğunu düşünmek için çok az temel var. Gelecek yıl resesyon yaşanma ihtimalinin her zaman olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Fed Başkanı Powell, zafer ilan etmek için henüz çok erken olduğunu kaydetti.

Komite'nin bu toplantısında faiz indirimlerini tartıştığını belirten Powell, ancak verilerin gerektirmesi halinde faiz artırım olasılığının da göz ardı edilmediğini ifade etti.