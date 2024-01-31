Son dakika gelişmesi...Fed politika faizini sabit tuttu
Son dakika gelişmesi...ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Fed'in faiz kararı sonrası gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrildi.
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Fed'in 2024 yılının ilk faiz kararını pas geçmesi ve herhangi bir değişikliğe gitmemesine kesin gözüyle bakılıyordu.
Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.